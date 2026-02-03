«Lezioni di storia» al Donizetti: l’antica Roma come laboratorio religioso

«Lezioni di storia», la rassegna del Teatro Donizetti organizzata in collaborazione con Editori Laterza e il sostegno di Bcc Oglio e Serio, fa tappa a Roma, dopo Atene, Venezia e Costantinopoli. L’appuntamento è per sabato 7 febbraio alle 11 per l’incontro con Maurizio Bettini, docente di Filologia classica all’Università di Siena, che offrirà uno spaccato dell’antica Roma dalla prospettiva di autentico laboratorio religioso. Introduce l’incontro il giornalista Max Pavan, responsabile dell’informazione di Bergamo TV.

Riflessioni sulla religione romana

L’intervento di Maurizio Bettini parte da lontano, da Giove, Giunone, Venere, che oggi si possono ancora «vedere» nelle splendide forme delle statue che adornano i musei. Ma sono ormai solo opere d’arte, non vivi oggetti di culto. Eppure, queste figure così letterarie e figurative furono un tempo, prima dell’avvento del cristianesimo, divinità potenti, onorate a Roma da rituali solenni. Soprattutto, però, la concezione che i romani ebbero della religione - un sistema complesso e profondamente integrato nella vita civile - ha ancora molte cose da insegnare alla cultura moderna. Rileggere oggi la religione romana non significa guardare al passato con nostalgia, ma interrogarsi su ciò che essa può ancora insegnare: il valore del limite, del rito e della comunità come fondamenti di convivenza.

Sul palco Maurizio Bettini

Maurizio Bettini, classicista e scrittore, è direttore del Centro antropologia e mondo antico dell’Università di Siena. Il suo principale campo di studi è costituito dalla riflessione antropologica sulla cultura greca e romana, spesso in rapporto con l’esperienza della modernità. Tra gli ultimi volumi pubblicati, ricordiamo Homo sum. Essere umani nel mondo antico (Torino 2019); Hai sbagliato foresta. Il furore dell’identità (Bologna, 2020); Il sapere mitico (a cura di, (Torino, 2021); Roma città della parola, (Torino, 2022); Chi ha paura dei Greci e dei Romani? (Torino, 2023); Per un punto Orfeo perse la cappa (Bologna, 2024); Arrogante umanità. Miti classici e riscaldamento globale (Torino, 2025).

L’ultimo appuntamento con «Lezioni di storia» è in programma il 14 febbraio, con Paolo Nori che tornerà con la memoria e con le parole San Pietroburgo della Rivoluzione d’Ottobre.

