Lo spirito del Pianeta a Valbrembo, «in progress» dal 2 luglio al 12 settembre

Il festival dei popoli indigeni e tribali torna in presenza, nel rispetto di tutte le regole di sicurezza imposte dalla situazione. «Lo spirito del Pianeta» dopo l’edizione di bandiera dello scorso anno, in streaming, trova una nuova location presso lo spazio «Volo a vela» di Valbrembo. Avrà un programma «in progress», dal 2 luglio al 12 settembre, con un cartellone che si preciserà di settimana in settimana. Lo spirito è il solito: mettere al centro le problematiche delle culture minoritarie, scoprirne il fascino e il senso attraverso testimonianze dirette ed esibizioni. Il festival ha una natura squisitamente etnica. Da tempo chiama dalle nostre parti testimoni e formazioni folkloriche che animano le serate. Stavolta il progetto deve tenere in conto le difficoltà organizzative che ci sono in un momento di ripartenza che non è lo stesso in tutte le parti del mondo. «Ci stiamo confrontando con problematiche complesse», spiega l’ideatore della manifestazione Ivano Carcano.