Mary in finale a «Masterchef» con semplicità e creatività

Grande successo per Mary Cuzzupè a Masterchef, arrivata fra i cinque finalisti di questa 14esima edizione. La trentenne bergamasca di origini siciliane ha vinto e convinto.

«Sono in cima e ci rimango», dichiara Mary, dopo avere inanellato una serie di piatti convincenti. La puntata comincia con una mistery box speciale : i concorrenti vengono affiancati da studenti di istituti alberghieri provenienti da tutta Italia. Mary e la giovane Celeste preparano un piatto di fiori di zucca ripieni di rossetti, primosale e peschiole con spuma di patate alla paprika su olio di spinaci. Le due lavorano bene, tanto che la ragazza dichiara di apprezzare Mary proprio per il suo carattere.

Il loro piatto è fra i migliori, ma a vincere è Jack, che si aggiudica un vantaggio nell’Invention Test. Lo chef ospite è il danese Rasmus Munk , patron dell’Alchemist (due stelle Michelin) con i suoi piatti strabilianti e ingredienti particolarissimi, che gli aspiranti Masterchef dovranno usare. Ed è in questa prova che Mary tira fuori il meglio di sé con un halibut marinato allo zafferano, salsa di miso, zafferano e panna, film di rabarbaro e sedano rapa e caviale . Mentre molti hanno cercato di strafare, la semplicità è stata la chiave del suo successo.

«Buona armonia»

La prossima gara

Il piatto di Mary è giudicato da Hélène Darroze «molto colorato, un po’ infantile, ma appetitoso». Quanto basta per volare subito in balconata. Nella prossima puntata, su Sky, arriverà la chef svedese Amanda Eriksson, mentre la prova in esterna sarà al ristorante Quattro Passi a Nerano, tre Stelle Michelin.