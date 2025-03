Masterchef, Mary sabato incontrerà i fan a Bergamo

Mary Cuzzupé, trentenne di Villongo, quarta classificata nell’ultima edizione di MasterChef, sabato 15 marzo alle 17 incontra i fan nel negozio Sky di via Tiraboschi 52, a Bergamo. Un’occasione per conoscere da vicino uno dei cuochi amatoriali più amati di quest’anno, protagonista di un percorso bello e appassionante e arrivata fino alla finale dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. Mary lavora da quando è giovanissima , ha sempre voglia di crescere e questo l’ha portata a diventare una delle responsabili dell’azienda in cui lavora.

Le piace allenarsi, ma non perdere tempo e per questo si è costruita una palestra in casa. Durante la pandemia ha iniziato a cucinare, ma questa passione ha origini più antiche dato che i suoi genitori sono bravissimi ai fornelli e che suo fratello lavora in uno stellato. Nel 2023 ha scoperto di essere celiaca: per questo ha dovuto imparare a trattare nuovi tipi di alimenti. Si reputa competitiva e affamata di conoscenza, il suo sogno è quello di aprire un eno-bistrot.