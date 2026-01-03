Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Sabato 03 Gennaio 2026

Masterchef, Matteo sorride: «Altro passo verso il sogno»

IL TALENT. Il concorrente bergamasco resta in corsa.

Antonella Savoldelli
Antonella Savoldelli
La brigata blu con cui Matteo Rinaldi, ultimo a destra, ha vinto l’esterna
La brigata blu con cui Matteo Rinaldi, ultimo a destra, ha vinto l’esterna

Capodanno nella cucina di Masterchef, dove giovedì 1 gennaio l’aspirante chef bergamasco Matteo Rinaldi ha confermato il suo posto nella Masterclass, prima all’invention dove ha presentato un piatto con un ingrediente orobico e poi vincendo l’esterna a Rivalta (Parma) con la brigata blu.

La serata ha preso il via con l’inedita «Green Mistery Box», la nuova prova antispreco nel segno della sostenibilità in cucina, con un’attenzione alla scelta degli ingredienti e alla valorizzazione degli scarti nobili.

Grande ritorno della chef Chiara Pavan (Una stella Michelin e Stella Verde con il suo Venissa) che sarà presente in occasione delle green mistery box che ha affiancato nuovamente i giudici, gli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. La nuova prova, oltre alla golden pin, metteva in palio anche la nuova green pin (jolly che concede il diritto di chiedere 10 minuti in più per completare il proprio piatto in una sfida ad eliminazione).

Nella prima prova - vinta da Alessandro con green pin a Matteo Lee - purtroppo il Graphic designer bergamasco non è stato tra i migliori ma si è riscattato, anche senza vincere, nell’invention test dove i 18 cuochi amatoriali dovevano preparare una insalata liquida ispirandosi al famoso piatto di Cannavacciuolo. Matteo ha scelto di mettere un tocco orobico nella sua creazione: una insalata liquida di invidia con stracchino, bufala affumicata, scalogno e crostini di mais.

E così ha presentato un piatto dalla doppia identità: campana, come il padre, e bergamasca, come omaggio alla sua nuova casa (Bolgare). «Un piatto equilibrato» secondo lo chef Locatelli. «Spesso sono la prima persona che non ci crede - ha detto Matteo che anche giovedì sera ha condiviso diversi aneddoti, ormai appuntamento fisso di Masterchef - ma a volte il commento degli chef è positivo, quindi devo crederci un po’ di più».

Teatro della prima esterna del 2026 è stata poi Rivalta, frazione di Lesignano de’ Bagni, in provincia di Parma, nella terra del Parmigiano Reggiano, protagonista dei piatti delle due brigate che hanno cucinato per cinquanta commensali tra casari, battitori e assaggiatori.

Matteo Rinaldi era nella brigata blu con cui ha vinto l’esterna confermando il suo posto nella Masterclass. «Prima green mistery superata. Prima esterna portata a casa. Una puntata che pesa, un passo in più verso il sogno - è il commento del 28enne residente a Bolgare che accompagna alcuni scatti pubblicati sul suo profilo Instagram - Grazie davvero a tutti per il supporto: siete parte di questo viaggio». I prossimi episodi della quindicesima edizione di Masterchef andranno in onda giovedì 8 gennaio alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now, con i due episodi sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Bolgare
Parma
Arte, cultura, intrattenimento
Televisione
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Ambiente
Politica ambientale
Tempo libero
Gastronomia
Matteo Rinaldi
Chiara Pavan
Bruno Barbieri
Antonino Cannavacciuolo
Giorgio Locatelli
Masterchef
Sky Uno
Now