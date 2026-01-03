Masterchef, Matteo sorride: «Altro passo verso il sogno»

Capodanno nella cucina di Masterchef, dove giovedì 1 gennaio l’aspirante chef bergamasco Matteo Rinaldi ha confermato il suo posto nella Masterclass, prima all’invention dove ha presentato un piatto con un ingrediente orobico e poi vincendo l’esterna a Rivalta (Parma) con la brigata blu.

La serata ha preso il via con l’inedita «Green Mistery Box», la nuova prova antispreco nel segno della sostenibilità in cucina, con un’attenzione alla scelta degli ingredienti e alla valorizzazione degli scarti nobili.

Grande ritorno della chef Chiara Pavan (Una stella Michelin e Stella Verde con il suo Venissa) che sarà presente in occasione delle green mistery box che ha affiancato nuovamente i giudici, gli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. La nuova prova, oltre alla golden pin, metteva in palio anche la nuova green pin (jolly che concede il diritto di chiedere 10 minuti in più per completare il proprio piatto in una sfida ad eliminazione).

Nella prima prova - vinta da Alessandro con green pin a Matteo Lee - purtroppo il Graphic designer bergamasco non è stato tra i migliori ma si è riscattato, anche senza vincere, nell’invention test dove i 18 cuochi amatoriali dovevano preparare una insalata liquida ispirandosi al famoso piatto di Cannavacciuolo. Matteo ha scelto di mettere un tocco orobico nella sua creazione: una insalata liquida di invidia con stracchino, bufala affumicata, scalogno e crostini di mais.

E così ha presentato un piatto dalla doppia identità: campana, come il padre, e bergamasca, come omaggio alla sua nuova casa (Bolgare). «Un piatto equilibrato» secondo lo chef Locatelli. «Spesso sono la prima persona che non ci crede - ha detto Matteo che anche giovedì sera ha condiviso diversi aneddoti, ormai appuntamento fisso di Masterchef - ma a volte il commento degli chef è positivo, quindi devo crederci un po’ di più».

Teatro della prima esterna del 2026 è stata poi Rivalta, frazione di Lesignano de’ Bagni, in provincia di Parma, nella terra del Parmigiano Reggiano, protagonista dei piatti delle due brigate che hanno cucinato per cinquanta commensali tra casari, battitori e assaggiatori.