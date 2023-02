«Masterchef», Sara Messaoudi supera anche la nona puntata

La nona puntata del talent show culinario più famoso della tv, andata in onda giovedì sera, comincia con una Mystery Box che vede i dieci cuochi rimasti in gara sfidarsi sugli ingredienti scelti dall’ospite e star Giancarlo Perbellini . Lo chef due stelle Michelin propone ai concorrenti di «giocare» con prodotti particolari come il granchio reale, la starna, la radice di wasabi.