Masterchef, Sara vola verso la finale: è tra i sei cuochi rimasti in gara

La concorrente bergamasca di origini marocchine Sara Messaoudi è fra i sei cuochi amatoriali rimasti in gara a Masterchef 12. Un percorso carico di soddisfazioni, che le è valso il titolo onorifico di «regina delle spezie» e che la catapulta a due passi dalla finale del talent show culinario più famoso della tv. Non solo: nell’ultima puntata, andata in onda giovedì 16 febbraio su Sky Uno, Sara si è liberata di una fastidiosa zavorra: il concorrente romano Francesco Saragò , con il quale si era spesso scontrata, è stato eliminato. La ventisettenne di Pradalunga ha come sogno, dichiarato davanti alle telecamere del programma, di riaprire a Bergamo il ristorante di cucina del padre, Marrakesh Express . Sara non vuole limitarsi alla sola tradizione del suo paese d’origine, ma creare un connubbio con la cucina italiana . Un mix vincente, come ha dimostrato Sara nel corso nella prova che ha aperto la decima puntata di Masterchef 12: preparare un amuse-bouche degno del ristorante dei sogni. Si tratta di una pietanza consumata prima degli antipasti, che dà libero spazio all’estro degli chef.