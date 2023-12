Mazzucotelli nuovo coordinatore di «Molte fedi»

«Ringrazio chi si è fatto sentire e mi ha mandato segni di vicinanza affettuosa – dice Rocchetti -. Nessuno mi ha chiesto di lasciare il ruolo e non ci sono ragioni – né di nuovi incarichi sicuri in mano né di pensione in arrivo – che mi hanno obbligato o invitato a farlo. Lo faccio perché credo sia importante – anche quando è doloroso come lo è per me ora – avviare processi, non occupare spazi. Ho maturato la convinzione che solo l’uso generativo e umile del patrimonio passato è mestiere decisivo per non compromettere il futuro e che è fondamentale imparare a consegnare. In questi anni è cresciuta una generazione di ragazzi in gamba che si sono presi in carico una fetta sempre più importante del progetto. Porterò con me la passione e l’amicizia con le tante persone che ho e che hanno reso lieve un carico che a volte si è fatto sentire».