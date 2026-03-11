Milano e Bergamo celebrano Clara Maffei, donna simbolo del Risorgimento

Milano e Bergamo celebrano la figura di Clara Maffei, protagonista della vita culturale e politica dell’Ottocento e simbolo del Risorgimento italiano, con due mostre e un programma di appuntamenti dedicati alla vita della contessa. Il progetto espositivo coinvolge il Museo del Risorgimento e Casa Manzoni a Milano, insieme alla Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo e al Cimitero Monumentale di Milano. Sarà l’occasione per il pubblico di conoscere la figura di Clara Maffei, promotrice delle idee unitarie, irrequieta ed elegante protagonista di uno dei più noti salotti europei dell’epoca, la sua casa in via Bigli a Milano era una meta obbligata per gli intellettuali, i politici e gli artisti volti alla causa della nascente unità nazionale.