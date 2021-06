Mistero, la mummia dell’Archeologico derubata dei gioielli

Sottoposti a Tac i resti di Akhetkhonsu. «Potrebbe essere stata mossa per rubare preziosi o amuleti di età antica». In autunno il via al restauro.

Quando nel gennaio 2005 si volle sottoporre a una tecnica di indagine radiologica la mummia di Tutankhamon, la Tac rimase bloccata per più di due ore. Una conferma della «maledizione» del celebre faraone vissuto più di 3.000 anni fa (1347-1339 a. C.). È andata meglio per la mummia di Akhetkhonsu - sacerdote di Amom, vissuto a Tebe, fra il X e il IX secolo a. C. - che, lasciata la sede del museo archeologico di Città Alta, lunedì pomeriggio (21 giugno) è stata affidata alle cure e alla Tac del team di Radiologia del Policlinico di Milano diretto da Gianpaolo Carrafiello e da quello del Mummy Project diretto da Sabina Malgora, alla presenza anche della direttrice dell’Archeologico di Bergamo, Stefania Casini.