Mozzo lancia il pass gratuito per i turisti sui mezzi pubblici della Bergmasca
LA NOVITÀ. Accordo con Atb: viaggi inclusi tra Bergamo, aeroporto e 29 Comuni della provincia.
Mozzo
Il Comune di Mozzo lancia «Mmtp – Mozzo Mobility Tourist Pass», un nuovo servizio che permetterà ai turisti ospitati nelle strutture ricettive del paese di utilizzare gratuitamente il trasporto pubblico nell’area di Bergamo e in 29 Comuni della provincia, compresa la zona dell’aeroporto di Orio al Serio.
Il progetto, realizzato in collaborazione con Atb, punta a incentivare una mobilità più sostenibile e integrata, riducendo l’uso dell’auto privata e facilitando gli spostamenti dei visitatori.
Come funziona il pass turistico
Il pass consente di viaggiare per 120 minuti sull’intera rete Atb, Teb e sulle funicolari di Bergamo. Al momento del check-in in hotel o b&b, gli ospiti ricevono un codice univoco da utilizzare tramite il servizio Whatsapp «Chat&Go» per ottenere gratuitamente il biglietto digitale.
Ogni turista potrà ricevere fino a due codici per soggiorni di una notte e fino a quattro per permanenze più lunghe. I pass sono personali e non cedibili.
«Trasformiamo la tassa di soggiorno in un servizio»
«Con Mozzo Mobility Tourist Pass abbiamo voluto trasformare la tassa di soggiorno in un servizio concreto e immediatamente percepibile», spiega l’assessore al Bilancio Barbara Bari. «Offrire ai visitatori la possibilità di muoversi gratuitamente significa rendere il territorio più accessibile e sostenibile».
Per Atb il progetto rappresenta «un passo significativo verso un sistema in cui il trasporto pubblico diventa anche uno strumento di accoglienza turistica», sottolinea la direttrice generale Liliana Donato. L’iniziativa nasce come sperimentazione locale, ma l’obiettivo dichiarato è creare un modello replicabile anche in altri territori.
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