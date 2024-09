Museo delle Mura, ora la storia di Bergamo diventa emozione

Un nuovo museo apre le porte alla città per raccontare la storia delle Mura Veneziane, dal 2017 patrimonio dell’Unesco. Taglio del nastro venerdì 20 settembre nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Bergamo di «Mura di Bergamo: il Museo», il percorso espositivo dedicato alla storia della Fortezza ospitato nella Porta di Sant’Agostino. «Mura di Bergamo: il Museo» è il punto di arrivo di un progetto che nasce nel 2018 quando il Comune di Bergamo e il Segretariato Unesco affidano al Museo delle storie la ricerca scientifica e la valorizzazione in chiave storica delle mura veneziane.

Primi visitatori al Museo

(Foto di Colleoni)

Una missione per la città

«Forte emozione e grande orgoglio per l’inaugurazione di questo museo che rappresenta il punto di approdo di un lungo lavoro portato avanti in partnership con una molteplicità di enti e istituzioni private e pubbliche – ha esordito la sindaca Elena Carnevali -. Un progetto, e una missione, che ci è stata consegnata dall’amministrazione precedente per valorizzare il nostro patrimonio dal grande valore artistico, storico e monumentale. Da sottolineare poi come questo museo sia anche il frutto dell’importante e significativo legame che abbiamo stretto con la città Brescia in occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura».

Le sezioni e i prestiti

Il Museo è composto da 4 sezioni, 38 pezzi, di cui 8 da collezioni private, mentre gli altri 30 da musei, biblioteche e istituzioni culturali. Il tutto per un totale di 15 prestatori su una geografia di 5 città coinvolte con Brescia protagonista che presta 22 pezzi con accordi speciali di lungo periodo.

Le autorità inaugurano il nuovo Museo

(Foto di Colleoni)

«Non c’è una collezione permanente, ma il museo è frutto di prestiti di lungo periodo fatti grazie a una fitta rete di collaborazioni e di relazioni che hanno come risultato quello di mettere a disposizione della collettività i pezzi esposti – ha ricordato il direttore Scientifico Museo delle storie di Bergamo, Roberta Frigeni -. È un museo speciale, fatto da un contenitore, la porta di Sant’Agostino che restituiamo così alla città, di un contenuto che consiste in un percorso fisico, nella multimedialità dell’esposizione e dall’allestimento di grande pregio perché in sintonia con il luogo che lo accoglie. Non ultimo il museo è anche panorama, ciò che sta fuori. Le finestre di sala sono volutamente prive di coperture in modo da permettere ai visitatori di vedere le mura, i bastioni, in dialogo con l’allestimento. Il museo è dentro, ma anche fuori».

Patrimonio condiviso

Dal direttore scientifico del Museo delle storie anche l’annuncio che «a dicembre, grazie a Regione Lombardia, Mura di Bergamo si farà percorso grazie a dieci tappe con un podcast che stiamo realizzando con Officina della Comunicazione, fruibile con una App georeferenziata».

Visitatori al Museo

(Foto di Colleoni) Oltre ai saluti e ai ringraziamenti della sindaca Carnevali non sono mancati quelli del vicesindaco Sergio Gandi che ha sottolineato l’importanza della condivisione del patrimonio che diventa tale proprio nel momento in cui viene condiviso e accessibile a tutti. Tra le collaborazioni significative che hanno dato vita al Museo anche quella con l’Università: «Il nostro Ateneo vuole essere motore propulsore – ha precisato il rettore Sergio Cavalieri - ma anche uno strumento per fare leva verso altre realtà per portare avanti progetti ambiziosi come questo. Bisogna guardare al passato ma con l’obiettivo di dare un futuro ai nostri ragazzi».

Multimedialità e squadra