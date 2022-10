Museo delle Storie, ecco «Bergamo Box»: 11 percorsi per aziende e gruppi

Uno sforzo di approcciare «pubblici anche molto diversi fra loro», come aziende e gruppi», cioè «associazioni in senso lato, quali altri musei, biblioteche, enti culturali». Anche questo è «Bergamo Box», cronologicamente ultima proposta del Museo delle Storie di Bergamo, presentata martedì scorso a Palazzo del podestà. «Un Museo», ha spiegato l’amministratore delegato della Fondazione Bergamo nella Storia, Marco Ghisalberti, «vive di frequentazioni. Bisogna rendersi evidenti ed interessanti a una varietà di interlocutori, aprirsi a pubblici diversi, anche nuovi, pur in continuità con il lavoro svolto in tutti questi anni, e ancora e sempre più nel segno di una fruttuosa collaborazione pubblico-privato»: quella che ha sinora vertebrato vita e attività del Museo. Il tutto traguardando, naturalmente, il 2023, anno di Bergamo Brescia Capitale della Cultura, e il futuro ulteriore.