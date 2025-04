«Notti di Spagna» con Aimard e il «tocco» di Benedetti Michelangeli

La Spagna, non solo geografica, ma anche quella di Albeniz, De Falla e Granados. Più tutto quanto ruota intorno al «mondo» ispanico, che trasversalmente ha segnato molta parte dell’Europa del XX secolo. Il 62° Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, apre lunedì a Brescia e sara al Teatro Donizetti martedì 29 aprile (alle 20).

La serata inaugurale

Per l’inaugurazione - che ha Intesa Sanpaolo come Presenting Partner - vede sul palco la Slovenian Philharmonic diretta da Kakhi Solomnishvili, al suo debutto al Festival, col grande pianista francese Pierre-Laurent Aimard, amico di Boulez e specializzato in particolare nel repertorio contemporaneo. È una delle quattro orchestre che saranno al Donizetti, a cui si aggiungono la Deutsche Staatsphilarmonie Rheinland-Pfalz al teatro Sociale, il 16 maggio e quella de I Pomeriggi Musicali a Nembro, il 9 maggio, Luis Lortie pianista e direttore.

Il tocco di Michelangeli

Arturo Benedetti Michelangeli (1920 - 1995) Sarà un taglio del nastro in onore di Arturo Benedetti Michelangeli, a 30 anni dalla morte. Il tocco di Arturo Benedetti Michelangeli rivivrà magicamente in teatro grazie alla tecnologia del pianoforte Steinway Spirio, con uno strumento «autosuonante» (versione 2.0 dello storico pianoforte a rullo) che riprodurrà dal vivo la registrazione di Michelangeli, in alta definizione. Verrà proposta l’esecuzione della Berceuse op. 57 di Chopin, che Michelangeli registrò nel 1962 a Torino.

In programma anche il Bolero

Il programma delle due serate riflette a pieno il tema «Noches de España», prima tappa di un viaggio triennale lungo il continente europeo. La Slovenian Philharmonic diretta da Kakhi Solomnishvili, al suo debutto al Festival, avrà al pianoforte il francese Pierre-Laurent Aimard. Nella prima parte ci sarà l’ipnotica «Rapsodia spagnola» e il Concerto in re per la mano sinistra di Ravel, seguite dal rigoglioso «Capriccio spagnolo» di Rimsky-Korsakov, tra i primi esempi di ispanismo folkloristico. Finale irresistibile col crescendo proverbiale del «Bolero» di Ravel.

La dedica al Giubileo