Nuova vita per Piazzale degli Alpini: va in gestione a una società veronese

L’affidamento ha durata triennale e accompagnerà quest’area della città fino al grande appuntamento con Bergamo e Brescia Capitali della Cultura 2023: la piazza vivrà di eventi, musica, intrattenimento, somministrazione e tanto altro già a partire dall’estate 2021, riempiendo lo spazio di di quelle funzioni che l’amministrazione comunale aveva immaginato progettando la riqualificazione del piazzale degli Alpini, un’iniziativa che il Covid19 ha rallentato e solamente posticipato.

Il bando pubblicato le scorse settimane è stato aggiudicato nella giornata di giovedì 3 giugno (quella di DocServizi è stata l’unica proposta pervenuta), con una spesa complessiva per il Comune di 61mila euro per tutto il periodo 2021-23: nelle prossime settimane la piazza sarà delimitata – devono essere infatti contingentati gli ingressi per garantire l’osservanza delle norme anti-Covid19 e svolgere gli eventi in sicurezza – e potrà quindi iniziare la sua nuova vita fatta di cultura ed eventi d’intrattenimento.