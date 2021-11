Nuovo cartoon dello Studio Bozzetto: su Rai Yoyo arrivano gli «Acchiappagiochi»

Ricordate i giochi di una volta? I giochi da cortile come «Un-due-tre stella!», «nascondino», «mondo» e altri ancora? Ci sono cinque amici - Kate, Dino, Nina, Pigi e Boxy – che hanno il compito di acchiapparli per evitare che possano scomparire. È un po’ questo il filo narrativo del nuovo cartoon dello Studio Bozzetto che si intitola appunto «Gli Acchiappagiochi» (The Game Catchers) che attraverso incredibili viaggi interstellari scopriranno e impareranno nuovi giochi e vivranno tante piccole, grandi, avventure. La nuova serie animata per età prescolare (52 episodi da 7 minuti per bambini dai 3 ai 5 anni) creata da Studio Bozzetto, co-prodotta con la canadese Sardine Productions, in collaborazione con Rai Ragazzi e Société Radio Canada, verrà presentata domenica 14 novembre. I cinque simpatici alieni atterreranno a Bergamo, allo spazio culturale Daste di via Daste e Spalenga 13-15 per un’esclusiva giornata-evento di presentazione in anteprima della serie che sarà sugli schermi di Rai Yoyo solo a partire dal prossimo 20 dicembre.