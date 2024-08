Oasis: al via le vendite, subito in tilt le piattaforme ufficiali

È delirio per l’acquisto dei biglietti per i concerti degli Oasis, polverizzati in poche ore, dopo l’annuncio della reunion dei fratelli Gallagher, a 15 anni dalla rottura. Piattaforme in tilt, interminabili code virtuali senza riuscire a finalizzare l’acquisto dall’apertura delle vendite oggi, 31 agosto, in Italia dalle 10 del mattino, su Ticketmaster.co.uk, Gigsandtour.com e Ticketmaster.ie.