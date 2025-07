«Oggi è il giorno perfetto»: Bergamo danza tra luoghi, corpi e visioni

Si intitola «Oggi è il giorno perfetto» la 37esima edizione di Fde – Festival Danza Estate e mai come quest’anno il claim rappresenta un invito a cogliere il momento, abbandonare la routine e lasciarsi attraversare dal linguaggio vivo e trasformativo dell a danza contemporanea. Dal 28 agosto al 14 settembre, 10 luoghi della città ospiteranno 18 spettacoli – tra cui 2 prime assolute, 1 prima nazionale e 3 anteprime – portati in scena da 17 compagnie italiane e internazionali. Accanto ai nomi storici della coreografia italiana, come Simona Bertozzi e Cristina Kristal Rizzo, troveranno spazio giovani artisti emergenti ed esperienze inclusive, accessibili e partecipative.

Una prima nazionale

«Non esistono momenti perfetti se non quelli che scegliamo di vivere fino in fondo - ha sottolineato la direttrice artistica Flavia Vecchiarelli durante la presentazione della rassegna nella mattinata di mercoledì 23 luglio -. Il festival è un gesto di apertura: oggi è sempre il giorno perfetto per partecipare a un’esperienza condivisa». Con l’edizione 2025, Fde inaugura un nuovo corso triennale, segnato dal cambio di periodo: non più a maggio/giugno, ma a fine estate, per intrecciarsi con eventi cittadini come la Festa di Sant’Alessandro. La programmazione è ricca e variegata: dal mosaico antico ispiratore de Le Palestriti di Simona Bertozzi (28 agosto, Daste), alla coreografia site-specific sulle Mura Unesco firmata da Studio Contemporary Dance Company (2 settembre), fino alla performance Gossip del collettivo Cult of Magic (12 settembre), in prima assoluta.

La locandina

Gli eventi diffusi

Non mancano progetti speciali rivolti alla comunità: Dance Well, lezioni di classica urbana, camminate coreografiche e due visite guidate al Museo delle Mura. L’obiettivo? Riscoprire Bergamo con uno sguardo nuovo, inclusivo e in movimento. «Il Festival porta l’arte coreutica in tutte le sue declinazioni, prediligendo, oltre ai luoghi istituzionali, spazi non convenzionali, strade e piazze, e puntando, sempre più negli ultimi anni, a un ampio coinvolgimento della cittadinanza, grazie e proposte a attività multidisciplinari», ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Sergio Gandi.Grande novità di questa edizione è la presenza di compagnie partner, una formula che permette una relazione continuativa con il territorio. A inaugurare il triennio sarà la compagnia mk di Michele Di Stefano, Leone d’Argento alla Biennale Danza, con lo spettacolo Panoramic Banana e il laboratorio Bermudas Lab con gli studenti del Liceo Coreutico Locatelli. Accanto a loro, Cult of Magic, collettivo multidisciplinare milanese, proporrà esperienze che uniscono danza, musica e performance visiva.

Fde si conferma festival attento all’accessibilità, grazie al progetto Spazi aperti per una cultura accessibile, sviluppato con la Fondazione della Comunità Bergamasca. Tra gli eventi, lo spettacolo Flamingo con performer con disabilità cognitive (5 settembre) e il laboratorio Forte Forte con interprete LIS. «Spazi aperti per una cultura accessibile è un’iniziativa di rete che coinvolge diversi soggetti attivi nella produzione e promozione culturale a Bergamo con l’obiettivo di garantire a tutte e tutti il diritto di accesso, partecipazione e coinvolgimento nella vita culturale del territorio, con un’attenzione particolare alle persone con disabilità o in situazioni di fragilità», ha fatto presente Simona Bonaldi, Vicepresidente Fondazione della Comunità Bergamasca.

Per gli under 35