Oreste Castagna: in un film racconto la gioia del viaggio

«Raccontiamo il mondo»: questo il titolo del format realizzato dalla «Edufactory Media» di Oreste Castagna, noto attore e regista bergamasco, in collaborazione con la Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., concessionaria dell’Autostrada A7, oggi impegnata in progetti per una mobilità più inclusiva, sicura e sostenibile. L’obiettivo è quello di far incontrare le esigenze didattiche della scuola con le realtà imprenditoriali che offrono servizi essenziali alla collettività e al territorio.

E la sua realizzazione passa attraverso la scelta di un tema da sviluppare a più livelli. In questo caso, un tema molto forte per le scuole: quello del viaggio. Ce ne parla Castagna, da decenni impegnato nel sociale, con progetti su bullismo e cyberbullismo, accoglienza della diversità, disabilità e integrazione: «Abbiamo iniziato a lavorarci un anno fa. Tra maggio e giugno, presso la scuola primaria Viscontini di Trenno/Milano, ho condotto un laboratorio in classe articolato in dieci giornate». Questo il punto di partenza, che ha visto protagonisti i bambini, dapprima stimolati a realizzare disegni e formulare pensieri sull’argomento, poi coinvolti nella stesura stessa del soggetto di un docufilm finalmente ultimato. Si tratta di un lavoro audiovisivo della durata di 45’, intitolato «Viva Viaggiare», che vede la partecipazione di Castagna non solo come ideatore e regista, ma anche nelle vesti di compagno di viaggio – in camper – di una famiglia alla scoperta del territorio, seguendo il percorso dell’Autostrada Serravalle.

«Durante il docufilm vediamo paesaggi, scopriamo storie, facciamo incontri divertenti anche con figure professionali legate al percorso autostradale. Si svelano le curiosità e le bellezze che circondano la tratta di Milano Serravalle». Racconta il «Gipo Scribantino» della Melevisione: «Durante il docufilm vediamo paesaggi, scopriamo storie, facciamo incontri divertenti anche con figure professionali legate al percorso autostradale. Si svelano le curiosità e le bellezze che circondano la tratta di Milano Serravalle». Solo per citarne alcune: l’oasi di Sant’Alessio, il sito archeologico di Libarna, la Galleria Fonica di Paderno Dugnano, il Ponte sul fiume Po. Il tutto in compagnia di Castagna e di Mister Help, personaggio incaricato di ricordare le regole per viaggiare in completa sicurezza e di presentarci coloro che lavorano per garantirla. Conclude Castagna: «Il tema non è affatto banale, anzi: vogliamo trasmettere ai più piccoli la gioia di viaggiare, ma anche l’importanza di farlo in modo sicuro. Quello che ne risulta è un tour un po’ fantasioso che mette i bambini in relazione al tema dell’incontro, della speranza, della famiglia. Un’opera che ha un suo senso educativo e anche un registro pedagogico forte». Certamente «made in Bergamo». Sono stati coinvolti infatti tanti professionisti orobici del settore audiovisivo, come l’autrice Rai Silvia Barbieri, oppure Franco Valtellina con la troupe della Videoval per riprese, grafica e montaggio.

Cast bergamasco