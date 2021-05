Per la piccola Martina di Bergamo finalissima dello Zecchino d’Oro

La 63esima edizione dello storico festival di canzoni per bambini andrà in onda domenica 30 maggio, dalle 17.20 alle 20 su Rai1: in gara anche Martina Serravalle, 10 anni, con una canzone di Pieraccioni e Tricarico.

Lo Zecchino d’Oro torna in tv, in una formula inedita, per recuperare l’appuntamento di dicembre 2020, rinviato a causa dell’emergenza sanitaria. La 63esima edizione dello storico festival di canzoni per bambini andrà in onda domenica 30 maggio, dalle 17.20 alle 20 su Rai1, in doppia diretta: Carlo Conti condurrà dagli studi televisivi dell’Antoniano di Bologna, mentre Mara Venier dagli studi di «Domenica In» a Roma. La domenica di Rai1 si estende, quindi, e diventa una grande festa per tutte le famiglie, con musica e divertimento.