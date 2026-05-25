Pokémon mania, a Bergamo una nuova mostra dedicata alle carte più collezionate

L’esposizione, dal titolo «Pokémon: 30 anni di artwork unici!», sarà ospitata negli spazi dello store Mirmex Collectibles, in via Bianzana 19, e sarà aperta al pubblico nei fine settimana, dal 13 giugno al 5 luglio.

La mostra propone un viaggio storico e artistico attraverso trent’anni di illustrazioni Pokémon, con circa 200 opere realizzate da oltre 70 illustratori e figure di rilievo del settore. Il percorso, curato da alcuni tra i principali esperti italiani di carte Pokémon — Dave.Collecting, Pokereverse, Pokesignature, Profoak.lab e Mirmex — raccoglie pezzi provenienti da prestigiose collezioni private, mai riuniti prima in un’unica esposizione.

Tra i pezzi più importanti, l’unica carta nota firmata dal fondatore dei Pokémon Satoshi Tajiri e gli iconici Charizard del Set Base autografati da Mitsuhiro Arita, considerato una delle firme più celebri del realismo fantasy legato al mondo Pokémon Al centro dell’allestimento ci saranno anche carte autografate dagli artisti, testimonianze rare del rapporto diretto tra illustratore e opera. Tra i pezzi più importanti, l’unica carta nota firmata dal fondatore dei Pokémon Satoshi Tajiri e gli iconici Charizard del Set Base autografati da Mitsuhiro Arita, considerato una delle firme più celebri del realismo fantasy legato al mondo Pokémon.

Una carta Pokemon Una carta Pokemon Una carta Pokemon

Al centro dell’allestimento ci saranno anche carte autografate dagli artisti, testimonianze rare del rapporto diretto tra illustratore e opera L’esposizione intende raccontare il fenomeno anche come archivio storico e artistico. Il percorso seguirà l’evoluzione visiva del brand, dalle prime illustrazioni più essenziali fino alle interpretazioni più recenti e sperimentali.

Non mancheranno riferimenti al dialogo tra il TCG Pokémon e l’arte tradizionale, con richiami a collaborazioni istituzionali come la serie ispirata a «L’Urlo» di Munch, oltre al legame con il fumetto giapponese. Tra gli esempi citati anche il contributo di Tetsuo Hara, disegnatore di Ken il Guerriero, che ha illustrato la carta Palafin ex SAR con il suo stile muscolare e dinamico.

Accanto al percorso cronologico delle carte autografate, la mostra presenterà anche sezioni tematiche dedicate a supporti alternativi firmati, come shikishi, poster, videogiochi e artwork originali. Saranno inoltre esposte opere nate da contest ufficiali, che hanno permesso ad artisti emergenti e bambini di vedere le proprie creazioni trasformate in carte ufficiali.

Che cosa è Mirmex Collectibles

Da sinistra Pokesignature e Pokereverse L’iniziativa è promossa da Mirmex Collectibles, realtà bergamasca nata nel 2017 come piccolo e-commerce e cresciuta fino a diventare un punto di riferimento per i collezionisti in Italia e in Europa. Nel 2024 l’apertura dello store fisico in via Bianzana ha segnato un ulteriore passo nella costruzione di una community dedicata al collezionismo, al gioco organizzato e agli eventi.

I biglietti per la mostra

I biglietti sono acquistabili esclusivamente su Prenotaunposto.it. Ogni ingresso comprende una consumazione al bar dello store Mirmex e una bustina di carte Pokémon. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 10 anni compiuti, accompagnati da un adulto.

Durante la mostra sarà organizzato anche un contest creativo rivolto ai più piccoli: i migliori disegni a tema Pokémon realizzati dai partecipanti saranno raccolti e valorizzati nel corso dell’evento.

Informazioni pratiche