Premi Nobel, spettacoli e laboratori: BergamoScienza pronta al decollo

Venerdì 27 settembre, alle ore 17, il taglio del nastro della XXII edizione di BergamoScienza nella ex chiesa di S. Agostino, mercoledì 25 settembre Aula Magna dell’Università degli Studi di Bergamo con la Premio Nobel Frances Hamilton Arnold. L’evento sarà anche l’occasione per raccontare i 23 anni di divulgazione e cultura scientifica dell’Associazione BergamoScienza. Interverrà Luca Ausili dell’Università Vita-Salute San Raffaele.

Mello, nella sua lectio magistralis, spiegherà in che modo sarà possibile sfruttare il potenziale dell’intelligenza molecolare e quali innovazioni ci attenderanno in futuro

La lezione di Craig Mello

L’inaugurazione sarà preceduta quest’anno dall’evento speciale di giovedì 26 settembre con il Premio Nobel per la Medicina 2006 Craig Mello. Alle 20.30, al Centro Congressi Giovanni XXIII, il biochimico statunitense, già ospite di BergamoScienza nel 2016, terrà la lectio magistralis dal titolo RNAi: la scintilla molecolare delle informazioni. La conferenza sarà introdotta da Gianvito Martino, neuroscienziato e presidente dell’Associazione BergamoScienza. Interverranno Agnese Collino e Nicola Quadri dell’Associazione BergamoScienza. Nelle acque calde della Terra, quattro miliardi di anni fa, sono nate quelle molecole che, iniziando a immagazzinare informazioni, hanno dato vita a quello che oggi chiamiamo codice genetico. Si tratta di un’innovazione che ha cambiato la vita sul pianeta, di un fuoco informativo che non si è mai spento. Mello spiegherà in che modo sarà possibile sfruttare il potenziale dell’intelligenza molecolare e quali innovazioni ci attenderanno in futuro.

L’intervento di Mello sarà preceduto dalla prima di tre interviste lampo, di 5 minuti, dedicate alla sostenibilità ambientale e agli obiettivi dell’Agenda 2030 dal titolo «20e30 puntuali!». Gaia Sperandio e Tommaso Rota di WeScience porranno una domanda a un rappresentante di Sacbo S.p.A. e di Abb S.p.A. sul come si stiano avvicinando all’importante appuntamento del 2030.

Il programma prosegue

Venerdì 27 settembre, in occasione della Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici, Fondazione Dalmine Ets, Siad Distretto dei Gas della Vita, Parco Scientifico e Tecnologico Kilometro Rosso e Confindustria Bergamo - in collegamento con il BiM Garden, progetto di rigenerazione urbana nel cuore di Bicocca a Milano - apriranno le loro porte a studenti e appassionati per mostrare il proprio lavoro e omaggiare l’impegno della ricerca.

Sabato si cercherà invece di rispondere alla domanda se è possibile ricostruire l’immagine che si sta guardando analizzando solo l’attività cerebrale. L’appuntamento è alle ore 15, nella tensostruttura di Piazzale degli Alpini, dove si svolgeranno tutte le conferenze del festival: qui il neuroscienziato Jack Gallant dell’Università della California- Berkley illustrerà le ultime ricerche nel campo delle interfacce cervello-macchina e la possibilità di decodificare l’attività cerebrale con l’intelligenza artificiale nella conferenza dal titolo «Leggere nella mente, grazie all’IA», moderata da Chiara Verga di WeScience.

Incontro con il premio Nobel per la Chimica 2018, Frances Hamilton Arnold

Alle 17, la Premio Nobel per la Chimica 2018, Frances Hamilton Arnold, sarà protagonista della «12th Rita Levi Montalcini Lecture» dal titolo «L’evoluzione degli enzimi: la vita da Nobel di Frances Arnold». La scienziata statunitense, che ha rivoluzionato il mondo della bioingegneria, definendo un nuovo protocollo per lo sviluppo di enzimi grazie all’evoluzione, spiegherà come queste scoperte incentiveranno la creazione di nuovi composti chimici, con importanti applicazioni in campo farmaceutico ed energetico. L’incontro sarà moderato da Mario Salvi dell’Associazione BergamoScienza.

«Scuola in Piazza!»