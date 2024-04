Premio Narrativa Bergamo: il vincitore è Franco Stelzer con «Stiratore di luce»

«Stiratore di luce» di Franco Stelzer pubblicato dalla casa editrice Hopefulmonster 2023, ha vinto la 40° edizione del Premio Nazionale di Narrativa Bergamo . Nelle preferenze della giuria popolare «Stiratore di luce» (Hopefulmonster 2023) di Franco Stelzer ha ottenuto un totale di 35 voti. Ha preceduto «L’oro è giallo» (Hacca 2023) di Benedetta Fallucchi accreditato di 28 voti. Al terzo posto con 24 voti «L’ombra del vulcano» (Einaudi 2023) di Marco Rossari, seguito al quarto posto a parimerito con 19 voti da «La verità e la biro» (Einaudi 2023) di Tiziano Scarpa, e da «Le streghe non esistono» (Bompiani 2023) di Luca Scarlini.

Questo il verdetto comunicato nella serata di sabato 27 aprile al Teatro alle Grazie , dal vivo, davanti a un folto pubblico che ha potuto riascoltare gli scrittori conosciuti attraverso le pagine dei loro libri, e presentati nel mese di marzo nella Biblioteca Tiraboschi da Giacomo Raccis (tutte rivedibili dal sito del Premio e in You Tube).

La premiazione del Premio Narrativa al teatro delle Grazie a Bergamo

(Foto di Beppe Bedolis)

Franco Stelzer è stato proclamato vincitore della 40° edizione del Premio Narrativa Bergamo 2024 e come da regolamento ha ricevuto un premio di 2.500 euro che si aggiunge ai 500 precedenti come finalista. Le votazioni pervenute sono state in tutto 125 su 130 aventi diritto. A suo tempo era stata composta la giuria con 70 giurati «con più di 25 anni», 30 membri della “giuria giovane”, gruppi di lettura di biblioteche, librerie e associazioni culturali, fra cui il carcere di Bergamo (20), classi di Istituti scolastici di città e provincia (10). Con un significativo incremento dei gruppi di lettura, ricordiamo provenienti da tutta Italia.