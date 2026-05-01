Presolana, tre borghi uniti dal Festival degli Spaventapasseri

Sentinella nei campi e protettore dei germogli, allo spaventapasseri è dedicato l’omonimo festival che, nella sua seconda edizione in versione diffusa nel territorio dei Borghi della Presolana, quindi tra Rovetta, Onore e Songavazzo, si terrà dal 1° maggio a domenica 3.

Un’occasione per valorizzare la storia, le tradizioni, la cultura, i sapori e la creatività dei borghi attraverso una tre giorni ricca di iniziative che coinvolgono l’intera comunità L’evento era nato in occasione di Expo 2015 e poi riproposto nel 2016 dalla comunità rovettese per promuovere le tradizioni locali, la vita rurale e soprattutto il mais rostrato rosso di Rovetta. Oggi il Festival degli Spaventapasseri, organizzato dai tre Comuni con Infopoint Borghi Presolana, è un’occasione per valorizzare la storia, le tradizioni, la cultura, i sapori e la creatività dei borghi attraverso una tre giorni ricca di iniziative che coinvolgono l’intera comunità. E anche i nonni della Fondazione Sant’Andrea, a sorpresa, hanno dato il loro contributo realizzando degli spaventapasseri.

«Il Festival degli Spaventapasseri – spiega Betta Contardi, consigliera comunale delegato al turismo e alla tutela del Mais Rostrato Rosso - è un’occasione di promozione del nostro territorio a tutto tondo: dall’agricoltura con il momento della semina e lo spaventapasseri, alla produzione con il coinvolgimento delle aziende agricole, fino alla tavola con i pranzi, cene e aperitivi proposti nelle attività aderenti che hanno inserito nei loro menù piatti a base di mais rostrato rosso, ma anche le degustazioni in piazza e il pranzo finale. E poi la valorizzazione della cultura e delle nostre tradizioni con le visite guidate alla Casa museo Fantoni e alle santelle ad Onore». Ad aprire il festival è la proiezione del film «L’albero degli zoccoli», venerdì 1 maggio alle 20,30 a Songavazzo, in sala Benzoni, con l’introduzione del professor Gianni Canova. «Soprattutto è l’occasione per far apprezzare il nostro territorio – aggiunge Contardi –, siamo molto fortunati perché ci sono ancora campi coltivati da piccoli agricoltori che seminano e coltivano direttamente».