«Racconto di due città» raccoglie vecchi filmati amatoriali: ecco come condividerli

Da martedì 20 dicembre al 20 gennaio, in occasione di «Bergamo Brescia Capitale italiana della cultura 2023», Cinescatti promuove il progetto di raccolta nel Bresciano: da martedì a domenica, dalle 10 alle 18, si potranno portare le bobine al «centro unico prenotazioni» di Fondazione Brescia Musei, al Museo Santa Giulia in via Musei 81, dove saranno restaurate dalle esperte dell’archivio Cinescatti di Lab 80 film di Bergamo.