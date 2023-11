«Racconto il muro della vergogna»

Il tema del film

«Quello che stava accadendo nel mio Paese ad un certo punto non riuscivo più ad accettarlo, a stare da parte – ha raccontato l’attrice –. Già dopo aver accompagnato Diego Bianchi per un reportage di “Propaganda Live” sui migranti che dal confine bielorusso cercano di entrare in Europa dalla Polonia, avevo sentito che stava scattando qualcosa e così ho deciso di ascoltare il mio io profondo e sono tornata a casa». Ha girato il documentario in prima persona, con attrezzatura ultraleggera di telefonini e piccole macchine cinematografiche. Un viaggio pericoloso, sfidante, con «l’urgenza di documentare quello che si stava cominciando a costruire, nel silenzio generale, compreso quello dei giornalisti, ossia un muro di confine in acciaio lungo 186 chilometri e alto 6 metri tra l’europea Polonia e la Bielorussia. Un muro divisivo come sono tutti i muri, come quello che sta accadendo in questi giorni continua a dimostrare, un muro che ricordava quello del ghetto ebraico davanti al quale sono cresciuta». Smutniak, accompagnata da Marella Bombini, si avventura nella zona rossa, nei boschi dove i migranti provano a fuggire verso l’Europa, rimpallati esattamente come in «Green Border» di Agnieszka Holland tra Polonia e Bielorussia in situazioni di totale disumanità.