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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Mercoledì 04 Novembre 2026

Radio Alta, un nuovo palinsesto fatto di persone e spettacolo

IN ONDA. Confermati gli appuntamenti con Teo Mangione, Micaela Carrara, Franco Crippa e Fabrizio Pirola. Tra le novità «Bergamo Città Aperta» con Alessandro Stefanoni e «Atlante - New Generation» condotto da Fabio Santini.

Lettura 2 min.
Lucia Cappelluzzo
Lucia Cappelluzzo Collaboratrice
Radio Alta, un nuovo palinsesto fatto di persone e spettacolo
La presentazione del nuovo palinsesto di Radio Alta

Bergamo

Ci sono voci che, con il tempo, diventano di casa. Le riconosci appena accendi la radio, ti fanno compagnia mentre prepari il caffè, nel tragitto verso il lavoro o durante una giornata un po’ storta. È da questo legame, fatto di familiarità, ascolto e fiducia, che riparte il nuovo palinsesto, presentato ieri mattina, di Radio Alta per la stagione 2026-2027: con nuovi programmi e nuovi protagonisti, ma con la stessa voglia di stare accanto alle persone e raccontare il territorio.

Pubblico partecipe

«L’anno scorso abbiamo avuto 40mila ascoltatori e 100mila contatti unici in una sola settimana», ha ricordato Teo Mangione, direttore artistico, durante la presentazione del palinsesto. Numeri importanti che nascondono altrettante storie. Perché, come sottolineato da Mangione: «La radio è spettacolo, è persone». È proprio questo rapporto a dare senso al lavoro dell’emittente: un pubblico prevalentemente femminile, tra i 44 e i 60 anni, attento e partecipe, che non si limita ad ascoltare, ma accompagna e alimenta la vita della radio.

Una finestra sulla città

«Colazione con Radio Alta» è una finestra aperta sulla città, tra notizie, traffico, meteo, le pagine storiche de L’Eco di Bergamo, classifiche e ospiti

La giornata del palinsesto, come ormai da tradizione, comincia con «Radio Alta Nuovo Giorno», insieme a Micaela Carrara e Franco Crippa, il «sagrestano social». «Con il nostro programma raggiungiamo ascoltatori anche oltreoceano, perché la radio supera le distanze e continua a fare compagnia, anche lontano da casa», ha detto Carrara. Poi arriva «Colazione con Radio Alta», il programma ideato e condotto da Mangione da 19 anni. In onda anche su Bergamo Tv, è ormai molto più di un appuntamento radiofonico: è una finestra aperta sulla città, tra notizie, traffico, meteo, le pagine storiche de L’Eco di Bergamo, classifiche e ospiti. Un modo per cominciare la giornata sentendosi un po’ meno soli e un po’ più vicini a ciò che accade intorno. Tra le novità della nuova stagione di Radio Alta, c’è «Bergamo Città Aperta», con Alessandro Stefanoni, in onda al mattino e alla sera: uno sguardo sulla cultura, gli appuntamenti e la vita del territorio, con la curiosità di andare oltre i confini locali.

Dalla cultura allo sport

Nel pomeriggio debutta invece «Atlante – New Generation» dedicato a cultura, arte, musica, sport e società, condotto Fabio Santini che, dopo una lunga carriera tra Radio Deejay e RTL 102.5, approda a Radio Alta. «In un panorama radiofonico sempre più omologato, Radio Alta mantiene un posizionamento culturale, fondato su competenza e conoscenza musicale», ha affermato Santini. La musica, infatti, resta uno dei fili più forti di questa storia. Mangione continua a condurre «Keep On Rocking», da oltre dieci anni. E con «Discovery Funk» e «Discovery Dance», Luciano Berry propone da tempo un viaggio tra generi diversi, mettendo in relazione le origini e la contemporaneità, lontano dalla semplice nostalgia e aperto alle contaminazioni. Non manca lo sport, con «Tutto Atalanta News», condotto da Fabrizio Pirola, e «TuttoAtalanta Diretta Stadio», con Matteo De Sanctis, Luca Viscardi, Elisa Cucchi, Carlo Canavesi e lo stesso Pirola.

Positività e profondità

Il cuore dell’emittente resta la sua capacità di raccontare il territorio e di far sentire le persone parte di una stessa comunità. Una radio di qualità che ogni giorno informa, accompagna e fa compagnia, intrecciando attualità e vita quotidiana, emozioni e ricordi, musica e buonumore

«La capacità di Radio Alta è stata quella di trasformare le parole in un messaggio multimediale», ha osservato Sergio Villa, direttore di rete di Bergamo TV. Ma, al di là dei mezzi e dei linguaggi che cambiano, il cuore dell’emittente resta la sua capacità di raccontare il territorio e di far sentire le persone parte di una stessa comunità. Una radio di qualità che ogni giorno informa, accompagna e fa compagnia, intrecciando attualità e vita quotidiana, emozioni e ricordi, musica e buonumore. Con la consapevolezza che le parole hanno un peso e che raccontare significa anche assumersi una responsabilità: scegliere un linguaggio rispettoso, gentile, capace di trasmettere positività senza rinunciare alla profondità. È questa la filosofia che attraversa la programmazione e ne definisce lo stile: una presenza appassionata e riconoscibile, una compagnia quotidiana che sa parlare alle persone con una voce intensa, vera, credibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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