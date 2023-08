«Raffa in the sky», un mese di iniziative aspettando l’opera

A Bergamo, il mese di settembre sarà dedicato alla scoperta di Raffa in the Sky, la nuova opera commissionata dalla Fondazione Teatro Donizetti per il 2023 anno di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura, con musica di Lamberto Curtoni su libretto di Renata Ciaravino e Alberto Mattioli da un’idea di Francesco Micheli che firma la regia; sul podio Carlo Boccadoro. L’intero progetto vanta la media partnership con Rai Cultura che trasmetterà l’opera la sera del debutto (29 settembre) su Rai5 e la collaborazione del Museo della Radio e della Televisione di Torino. Sono in programma infatti una serie di attività in attesa del debutto dedicate sia alla nuova creazione che al personaggio «Raffaella Carrà», che verrà letto da diversi punti di vista e con interventi a più voci. Nel segno di un’icona della cultura popolare italiana e del costume che fu al contempo artista della televisione, le iniziative che contornano l’opera tendono a rispecchiare la pluralità del personaggio «Raffaella», a cominciare dalla sua attenzione per le cause sociali. Si comincia infatti venerdì 1 settembre con I fagioli solidali: torna cioè il mitico gioco di Pronto, Raffaella? per raccogliere fondi destinati a combattere le povertà educative.

Fagioli solidali e Raffa revolution

La locandina Dall’1 settembre all’8 ottobre tutti potranno contribuire liberamente attraverso la app «Satispay» e partecipare al gioco dei fagioli solidali: basterà una donazione a partire da un euro per provare a indovinare il numero di fagioli contenuti in un cilindro esposto nel Quadriportico Piacentiniano a partire dai giorni dello «Sbarazzo» (come «citazione» di una delle trasmissioni tv più famose della Carrà). La raccolta fondi si realizza in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo e con il DUC-Distretto Urbano del Commercio per garantire a tutti i bambini la possibilità di partecipare alle attività aggregative invernali ed estive di parrocchie e comunità bergamasche. Sabato 2 settembre dalle ore 20 appuntamento all’Edonè (via Padre Agostino Gemelli 17 - Bergamo) con A far la Raffa comincia tu!, festa di lancio dell’opera, organizzata nel celebre spazio di aggregazione giovanile, seguendo il format consolidato «Canta Indie, Canta Male» e Toilet Bar DJ set (ingresso gratuito). Mercoledì 6 settembre alle ore 20.30 al Teatro Donizetti, ci sarà Raffa Revolution di e con Francesco Micheli, ideatore e regista dell’opera, per conoscere in anteprima temi e dettagli dell’opera con musica di Lamberto Curtoni su libretto di Renata Ciaravino e Alberto Mattioli.

Il podcast

Sul palcoscenico, insieme a Micheli, gli autori e alcuni ospiti speciali che rappresentano le comunità con le quali il Teatro Donizetti è in contatto: il Coro «Goccia dopo goccia» con l’inserimento di alcuni dei partecipanti al Donizetti Summer Camp con i genitori, e ancora il gruppo delle «Favorite» impegnate in un intervento con la coreografia di Serena Marossi. I biglietti per partecipare hanno un costo di 10 euro e sono in vendita online su teatrodonizetti.vivaticket.it e su teatrodonizetti.it e vivaticket.com oppure nella biglietteria al Teatro Donizetti. Da giovedì 7 settembre sarà disponibile su tutte le piattaforme la prima puntata di Raffa in the Sky - il podcast, a cura di Nadir Catalano, avvio di una serie in cinque appuntamenti con Francesco Micheli voce narrante che, insieme a tantissimi ospiti - tra cui Aldo Grasso, Giorgio Gori, Diego Passoni, Fabiana Giacomotti, Viviana Volpicella, Barbara Boncompagni, Paolo Armelli e Lella Costa - il team creativo dell’opera e il cast, racconteranno i vari temi sottesi alla creazione dell’opera e al personaggio: il mondo della televisione, la moda, la musica, il fenomeno globale e l’eredità di Raffaella Carrà. Le puntate successive saranno disponibili dal 14, 21, 28 e 29 settembre.

Il Carraoke

Da venerdì 8 settembre, negli spazi intorno al Teatro Donizetti, Life on Arkadia: una serie di immagini che mostrano scorci di Arkadia, il «pianeta degli artisti» dal quale proviene Raffa; «finestre» su un mondo ignoto da scoprire. Gli elaborati - realizzati grazie all’uso di intelligenza artificiale dallo studio ProDesign di Sergio Pappalettera - che combinano fantasia e mondo reale e fungono da «portali di accesso» a un mondo lontanissimo abitato da creature perfette pronte a soccorrere la Terra. Attraverso questa installazione urbana, s’intende avvicinare sempre di più il pubblico a quello che verrà rappresentato sul palcoscenico del Teatro Donizetti. Sabato 9 settembre, Raffa si trasferisce in una delle storiche attività del centro cittadino: in occasione dei festeggiamenti per i 40 anni di CrispiUP, Gianluigi Barcella, insieme al socio Alberto Perico e a tutto il proprio staff, metteranno a disposizione i loro spazi a Palazzo Spini (via XX Settembre 49) per un vero e proprio Carraoke, che, dalle ore 18.00 alle 19.30 circa, coinvolgerà i passanti per cantare i motivi più celebri di Raffa. Chi vorrà partecipare, potrà «esibirsi» direttamente su via XX Settembre affacciato al balcone del celebre salone di CrispiUp. A tutti i partecipanti verrà offerto un calice di CRISPrIss, l’aperitivo Spriss, in versione glamour ideato da «Le Iris» (per confermare la propria presenza compilare il form 40giridicrispi.it). Venerdì 29 settembre, dalle ore 18, Becoming Raffa: sarà possibile prepararsi al debutto dell’opera prenotando un’acconciatura «modello-Carrà» realizzata dal team di Crispi UP direttamente in una sala del Teatro Donizetti.

«Ti presento Raffaella»

Mercoledì 13 settembre al Teatro di Loreto alle ore 21 (Largo Rontgen 4) e domenica 17 settembre al Teatro Qoelet alle ore 21 (Via Papa Leone XIII, 22), Ti presento Raffa di e con Francesco Micheli e il cast dell’opera (ingresso libero con prenotazione consigliata). Lunedì 18 settembre al Balzer Globe ore 19 (Piazza Dante), Rumore: filosofia di Raffaella Carrà aperitivo filosofico a cura di «Popsophia festival del contemporaneo». A seguire DJ set con Protopapa, musicista con cui la Fondazione collabora da tempo su vari progetti e che qualche mese fa ha realizzato un remix della celebre canzone di Raffaella Carrà «Luca». Martedì 19 e lunedì 25 settembre alle ore 16.30, al Teatro Donizetti (Sala Musica, ingresso libero con prenotazione consigliata), due incontri organizzati in collaborazione col CeRTA (Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi Università Cattolica del Sacro Cuore), diretto da Massimo Scaglioni, con un tema per ogni giornata: Raffaella Carrà e la cultura popolare contemporanea e Raffaella Carrà nella storia della televisione e dei media italiani.

Tra i relatori della prima giornata Fabio Cleto (delegato del Rettore a UniBG OnAir, la web-radio dell’Università di Bergamo e docente di Storia Culturale), Simone Marchetti (direttore editoriale di Vanity Fair Europa - direttore di Vanity Fair Italia),Francesca Pasquali (Prorettore con delega comunicazione Università di Bergamo, docente di Media e Società) e Sergio Pappalettera (designer e docente di Comunicazione visiva e grafica all’Università IULM di Milano); tra quelli della seconda giornata Silvia Calandrelli (Direttore Rai Cultura), Aldo Grasso (docente di Storia della Televisione all’Università Cattolica del Sacro Cuore), Salvo Guercio e Giovanni Benincasa (autori Tv), Fabio Vittorini (docente di Musica e immagine all’Università IULM di Milano), insieme a Francesco Micheli, Alberto Mattioli e Renata Ciaravino, autori dell’opera. Al termine degli incontri, il pubblico potrà accedere a una sessione delle prove di Raffa in the Sky. L’occasione è proficua per dare vita a una collaborazione con l’Università di Bergamo, i cui studenti potranno partecipare agli incontri e soprattutto avranno la possibilità di acquistare i biglietti dell’opera a un prezzo simbolico di 15 euro.

La mostra