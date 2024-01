Riflettere sulla giustizia, al Donizetti si parla di Antigone

Antigone è il dramma di Sofocle in cui si illustra l’eterno conflitto tra autorità e potere. L’intervento di Laura Pepe prenderà spunto dalle parole della protagonista nell’esprimere il suo dissenso nei confronti di Creonte, re di Tebe: «Non credevo che il tuo decreto avesse tanta forza e che tu, un mortale, potessi violare le leggi non scritte e stabili degli dèi». Antigone è quindi impressa nell’immaginario comune come una ragazza pura e pia che sfida il Male, accettando di morire in nome di una giustizia assoluta che va oltre la logica delle decisioni umane. Eppure presenta anche tratti ambigui, e la sua parabola tragica induce ancora oggi a riflettere su che cosa sia la giustizia. Laura Pepe partirà dunque dal passato per riflettere sul presente.

Laura Pepe insegna Istituzioni di diritto romano e Diritto greco antico all’Università degli Studi di Milano. Oltre a libri e saggi accademici su diritto penale e diritto di famiglia nell’antichità, ha scritto diversi manuali di storia antica e grammatica latina per la scuola secondaria superiore. Ha pubblicato Atene a processo. Il diritto ateniese attraverso le orazioni giudiziarie (Zanichelli 2019) e ha curato per il Corriere della Sera la collana in 35 volumi “Vita degli antichi” (2020). Collabora come divulgatore scientifico con il canale televisivo Focus. Per Laterza è autrice di Gli eroi bevono vino. Il mondo antico in un bicchiere (2018), La voce delle Sirene. I Greci e l’arte della persuasione (2020), e di Storie meravigliose di giovani greci (2022).