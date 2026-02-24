Burger button
Cultura e Spettacoli / Pianura Martedì 24 Febbraio 2026

Ripartono le Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali: 15 nella Bergamasca

L’INIZIATIVA. Organizzata e promossa da «Pianura da scoprire». Nell’ultimo anno 20mila visitatori.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Martinengo

Ripartono domenica 1° marzo le Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali, iniziativa organizzata e promossa dall’associazione Pianura da scoprire.

L’edizione 2026, la dodicesima della manifestazione, è stata presentata nella mattinata del 24 febbraio durante la conferenza stampa organizzata a Martinengo, presso il Convento francescano dell’Incoronata, in occasione del 550° anniversario della consacrazione della chiesa fatta costruire da Bartolomeo Colleoni.

15 luoghi bergamaschi

Tra le 23 realtà, di 4 province, che apriranno le proprie porte ai visitatori, nelle 11 giornate previste dal calendario, ci sono ben 15 luoghi bergamaschi. Ogni prima domenica del mese e nelle principali festività, si potranno quindi scoprire piccoli borghi e grandi castelli della media pianura lombarda, spesso non aperti al pubblico. Ogni visitatore potrà costruire liberamente il proprio itinerario, scegliendo quali e quante realtà visitare in ogni giornata di apertura. Una formula vincente, quella proposta da Pianura da Scoprire, visto che nell’ultimo anno i visitatori sono stati ben 20 mila (numero di presenze costante dal 2022). Per informazioni su date, singole aperture, attività, orari e modalità di accesso, visitare il sito www.pianuradascoprire.it.

