Ripartono le Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali: 15 nella Bergamasca

Ripartono domenica 1° marzo le Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali, iniziativa organizzata e promossa dall’associazione Pianura da scoprire.

15 luoghi bergamaschi

Tra le 23 realtà, di 4 province, che apriranno le proprie porte ai visitatori, nelle 11 giornate previste dal calendario, ci sono ben 15 luoghi bergamaschi. Ogni prima domenica del mese e nelle principali festività, si potranno quindi scoprire piccoli borghi e grandi castelli della media pianura lombarda, spesso non aperti al pubblico. Ogni visitatore potrà costruire liberamente il proprio itinerario, scegliendo quali e quante realtà visitare in ogni giornata di apertura. Una formula vincente, quella proposta da Pianura da Scoprire, visto che nell’ultimo anno i visitatori sono stati ben 20 mila (numero di presenze costante dal 2022). Per informazioni su date, singole aperture, attività, orari e modalità di accesso, visitare il sito www.pianuradascoprire.it.