Sant’Alessandro all’insegna del dialogo - Il programma per i festeggiamenti del patrono

Dopo Misericordia, Gratitudine, Coraggio, Speranza, Umiltà, Fraternità, Compassione, Fiducia, Pace, il tema scelto dall’Amministrazione comunale e dalla Diocesi di Bergamo pone al centro i papi che in queste città hanno le proprie origini, Giovanni XXIII e Paolo VI, figure importanti della cultura del secolo scorso.

Al centro il «dialogo»

Il titolo del programma individua nel «dialogo» lo strumento fondamentale di conoscenza e di relazione; una capacità e qualità necessaria tra gli uomini e per gli uomini, che i due papi hanno interpretato in maniera differente ma quanto mai attuale. Angelo Giuseppe Roncalli e di Giovanni Battista Montini, sono infatti accomunati dall’instancabile ricerca di un dialogo sincero con gli uomini e le donne del proprio tempo, di un confronto profondo con i cambiamenti imposti dalla modernità, in una condivisione sempre alimentata da un ascolto paziente e amorevole delle attese, delle gioie e delle aspirazioni profonde dell’umanità.

La presentazione della manifestazione Anche il programma si sviluppa nel segno del dialogo con i protagonisti della cultura di Bergamo che tradizionalmente partecipano alla costruzione del palinsesto di eventi dedicati alla festa del Santo Patrono della città: Accademia Carrara e GAMeC propongono percorsi di visita speciali; così come la Fondazione Adriano Bernareggi impegnata anche quest’anno nella realizzazione di laboratori artistici con le ragazze e i ragazzi dei C.R.E; a Palazzo Frizzoni aperture straordinarie; iniziative speciali alla Biblioteca Angelo Mai, Museo delle Storie e Fondazione MIA.

Ad arricchire il programma, gli incontri proposti dalla Diocesi nei giorni che precedono il 26 agosto, che rappresentano da sempre un’occasione per riflettere sul tema guida delle celebrazioni. Non possono mancare infine gli appuntamenti con la musica, lo spettacolo, quelli di aggregazione, realizzati grazie ad Abbm, Ducato di Piazza Pontida, Federazione Campanari Bergamaschi e Comap.

Gli organizzatori delle iniziative per Sant’Alessandro

Spettacolo in Cattedrale

Cuore del programma di Sant’Alessandro 2023 è lo spettacolo a cura dell’Assessorato alla Cultura Due uomini. Roncalli e Montini alla prova del tempo, di Luca Doninelli, con Massimo Popolizio, musica d’organo eseguita dal vivo da Marco Cortinovis, produzione Teatro de Gli Incamminati, in collaborazione con deSidera Bergamo Festival. Alla voce e alla maestria teatrale di Massimo Popolizio, uno dei più grandi attori della scena italiana, è affidato il compito di interpretare la vicenda sommamente umana, personale e storica, di Giovanni XXIII e di Paolo VI, tratteggiati dalla penna di Luca Doninelli.

Abbracciato dalla musica del maestoso organo della cattedrale, il racconto si dipana per capitoli compiuti a ritmare le stagioni storiche che si sono convulsamente succedute sotto i loro pontificati, ma anche soffermandosi in dilatazioni temporali nelle quali emerge la loro intima e profonda umanità. Lo spettacolo, si terrà domenica 27 agosto, ore 21.15 nella Cattedrale di Sant’Alessandro con ingresso gratuito. L’ingresso alla Cattedrale è consentito a partire dalle ore 20.45. Info www.teatrodesidera.it

Battito, il dolce della Capitale della Cultura

A ̶seguire, sotto il portico del Palazzo della Ragione, in piazza Vecchia, il Comune di Bergamo, con la collaborazione dell’Associazione Paolo Belli Onlus, ha organizzato un assaggio di Battito, l’incontro della dolcezza, la torta dedicata a Bergamo e Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, accompagnata dalla degustazione di una selezione di vini gentilmente offerta dal Consorzio Tutela Valcalepio.

Riflessioni religiose

Un itinerario scandito da dialoghi e riflessioni sui papi protagonsiti di Sant’Alessandro 2023 accompagna i cittadini nei giorni che precedono le celebrazioni solenni del 26 agosto presiedute dal Vescovo e previste, come da tradizione, la mattina in Duomo e, per i vespri, in Sant’Alessandro in Colonna. Si inizia il 21 agosto, presso la Chiesa di Sant’Alessandro in Captura con Dialoghi per la pace. 4 ottobre 1962: Papa Giovanni ad Assisi. 4 ottobre 1965: Paolo VI all’Assemblea generale dell’ONU a New York.

Si prosegue il 22 agosto, nella Chiesa di Santo Spirito, con Dialogo con i feriti di una guerra che ha distrutto la pace. Don Angelo Roncalli sergente di sanità e cappellano militare 1915-1918; il 23 agosto Fra Episcopio e Seminario, Dialogo con la formazione, con la cultura, con il servizio pastorale, con il Vescovo Radini Tedeschi. Don Angelo Roncalli nella formazione e nel primo ministero, alunno e docente in seminario; il 24 agosto, nella Basilica di Sant’Alessandro in Colonna, Dialogo con i tempi nuovi. Sant’Alessandro può ancora ispirarci. 26 agosto 1950: l’omelia di mons. Angelo Roncalli Nunzio a Parigi. Infine il 25 agosto, con partenza dalla Basilica di Sant’Alessandro in Colonna, Cammino orante verso la Cattedrale Riflessioni del cardinale Giovanni Battista Montini sul “Giorno del Signore” e Incontro con il Vescovo in Cattedrale.

Arte e patrimonio

Ricco il palinsesto delle iniziative artistiche, a cominciare dalle tre mostre a cura dei Dipartimenti educativi della Fondazione Adriano Bernareggi. In particolare, dal 1 al 27 agosto, La pace è una capibara accogliente - (ri)stampare due grandi papi, un progetto di Laura Salvi nato nel laboratorio di stampa artigianale all’oratorio di Santa Caterina dove si è svolta un’inusuale caccia al tesoro alla ricerca di parole e immagini della pace, le proprie e quelle di due papi. Il tutto ha dato forma ad una serie di poster che saranno affissi per tutto il mese di agosto lungo le strade della città.

Dal 22 al 27 agosto, presso l’Ex Ateneo di Scienze Lettere e Arti, Legami sospesi. Intrecciare relazioni urbane, una mostra di Viveka Assembergs in cui l’idea di città come un intreccio di rami, un po’ nido un po’ abbraccio, è stata di ispirazione per “Legami sospesi”, un progetto realizzato dai ragazzi dell’oratorio di Boccaleone con la stessa artista Viveka Assembergs. Il laboratorio è stato occasione per dar voce al senso di appartenenza alla vita della città.

Infine, sempre dal 22 agosto al 27 agosto, Foresta digitale. Unione di mondi, mostra di Da Bo. Con l’artista hanno lavorato i ragazzi dell’oratorio di San Tomaso progettando un ecosistema che troverà respiro nel Tempietto di Santa Croce.

A cura del Museo diocesano Adriano Bernareggi è invece la mostra Destinazione Museo, un percorso che si sviluppa su tre siti (Museo della Cattedrale, palazzo Bassi-Rathgeb, San Lupo) pensato per condividere i capolavori della collezione della Diocesi in attesa dell’apertura dei nuovi spazi espositivi.

Aperture speciali

Il 25 agosto, dalle 19.00 alle 23.00, apertura speciale di Campanone, Palazzo del Podestà e Museo del Cinquecento, a cura del Museo delle storie di Bergamo. Un percorso che comincia nella Bergamo romana, per proseguire al primo piano con i meravigliosi affreschi del cavedio rinascimentale. Qui si apre il Museo del Cinquecento, un viaggio nella storia della città durante il dominio della Repubblica di Venezia. Infine la salita al Campanone che con i suoi 52,76 metri di altezza offre una vista panoramica sulla città antica.

Il 26 agosto, dalle 10 e alle 11.30, apertura straordinaria della Sala Giovannea, a cura della Biblioteca Civica Angelo Mai e Archivi storici. La sala, inaugurata nel 1962, ospita la Raccolta giovannea: libri, periodici, documenti, fotografie, registrazioni, dipinti, busti, medaglie e cimeli, che costituiscono un’importante testimonianza su Papa Giovanni XXIII e sul Concilio Vaticano II.

Sempre il 26 agosto, alle 16.00, nella Sala delle Capriate di Palazzo della Ragione, Di - segni, a cura di GAMeC. Letture animate di albi illustrati in italiano e in Lingua dei Segni Italiana per scoprire la mostra … And the Animals Were Sold di Rachel Whiteread.

Stesso giorno e stessa ora, il tradizionale appuntamento Porte aperte a Palazzo Frizzoni, visita guidata gratuita a cura della Presidenza del Consiglio comunale, narrata dal Presidente del Consiglio comunale e dal prof. Giovanni Carullo.

Alle 17, apertura straordinaria di Bergamo & Brescia custodi di bellezza, tra arte e montagne, in Accademia Carrara, un percorso guidato dedicato alla mostra Vette di luce. Naoki Ishikawa sulle Alpi Orobie e ai capolavori della pinacoteca.

Ancora sabato 26 agosto, ma dalle 18.00 alle 22.00, al Monastero di Astino a cura della Fondazione MIA - Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo, la mostra fotografica Mario Cresci. Colorland, 1975-1983, tra i maestri viventi della fotografia italiana, e Il Monastero restituito, la mostra permanente sulla storia e i restauri del complesso monastico di Astino.

Infine, due occasioni speciali, sempre a cura della Fondazione MIA, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, piazza Duomo. Il 26 agosto, dalle 20.00 alle 23.00, apertura straordinaria della Basilica con possibilità di visita alle tarsie del coro ligneo di Lotto e Capoferri; domenica 27 agosto, alle 18.00, Concerto d’organo nella rassegna “L’organo della Basilica”.

La Basilica di Santa Maria Maggiore è dotata di un monumentale organo composto da 5.152 canne, l’organo Vegezzi-Bossi. Da ormai 29 anni nel mese di agosto viene organizzata una rassegna organistica a cui partecipano maestri internazionali. In occasione della festa patronale si terrà il concerto del M° Nicholas Stefano Prozzillo (Oxford, Inghilterra) con musiche di G. Frescobaldi, L. Couperin, J.S.Bach e C.M. Widor.

Musica e folclore

A completare il programma, giovedì 25 agosto tra le 10.00 e le 12.15, il Quattordicesimo Concerto di Campane, a cura della Presidenza del Consiglio comunale e della Federazione Campanari Bergamaschi, con l’Ufficio Liturgico sezione Musica Sacra della Curia diocesana.

Torna sul Sentierone con le sue bancarelle, dal 24 al 27 agosto, dalle 9.00 alle 24.00, la Fiera di Sant’Alessandro, a cura di COMAP.

Il 26 agosto alle 12 in Piazza Vecchia, si terrà il saluto alle autorità cittadine e lo spettacolo dei gruppi presenti al 39° Festival Internazionale del Folclore, un’iniziativa a cura del Ducato di Piazza Pontida che sarà preceduta, giovedì 24 alle 20.00, dalla sfilata in costume in citta bassa di tutti i gruppi folk presenti al Festival e provenienti da Brasile, Taiwan, Turchia e Kenya; e seguita, il 26 alle 20.00, dalla Sbandierata di Sant’Alessandro, spettacolo itinerante del gruppo Sbandieratori della Torre dei Germani di Busnago dal Sentierone a Piazza Pontida.

A concludere gli eventi della giornata del Santo Patrono, il concerto di Sant’Alessandro ad Astino alle 21.00, a cura di ABBM in collaborazione con Fondazione MIA.

Il calendario degli appuntamenti

LUNEDÌ 21 AGOSTO • ORE 20.45

Chiesa di Sant’Alessandro in Captura, Convento dei frati Cappuccini, via dei Cappuccini 8

Dialoghi per la pace

MARTEDÌ 22 AGOSTO • ORE 20.45

Chiesa di Santo Spirito, via Tasso 100

Dialogo con i feriti di una guerra che ha distrutto la pace

DA MARTEDÌ 22 AGOSTO A DOMENICA 27 AGOSTO

Ex Ateneo di Scienze Lettere e Arti, piazza Padre Reginaldo Giuliani

Legami sospesi. Intrecciare relazioni urbane

Mostra di Viveka Assembergs.

A cura dei Dipartimenti educativi della Fondazione Adriano Bernareggi

DA MARTEDÌ 22 AGOSTO A DOMENICA 27 AGOSTO

Tempietto di Santa Croce, via Arena / piazza Rosate

Foresta digitale. Unione di due mondi

Mostra di Da Bo.

A cura dei Dipartimenti educativi della Fondazione Adriano Bernareggi

MERCOLEDÌ 23 AGOSTO • ORE 20.45

Fra Episcopio e Seminario. Ritrovo presso il Battistero di piazza Duomo

Dialogo con la formazione, con la cultura, con il servizio pastorale, con il vescovo Radini Tedeschi

DA GIOVEDÌ 24 AGOSTO A DOMENICA 27 AGOSTO • ORE 9-24

Sentierone Fiera di Sant’AlessandroA cura di Comap

GIOVEDÌ 24 AGOSTO • ORE 20

Piazzale Alpini

XXXIX Festival Internazionale del Folclore e delle Tradizioni. La città del folclore: Bergamo saluta il folclore internazionale

A cura del Ducato di Piazza Pontida

GIOVEDÌ 24 AGOSTO • ORE 20.45

Basilica di Sant’Alessandro in Colonna, via Sant’Alessandro 35

Dialogo con i tempi nuovi. Sant’Alessandro può ancora ispirarci

VENERDÌ 25 AGOSTO • ORE 10-12.15

Quattordicesimo concerto di campane per Sant’Alessandro

A cura della Presidenza del Consiglio comunale e della Federazione Campanari Bergamaschi, con l’Ufficio di Musica Sacra della Curia Vescovile

VENERDÌ 25 AGOSTO • ORE 17

Chiesa di Santa Grata in Columnellis, Via Arena 18

A Brescia Faustino e Giovita, a Bergamo Alessandro. Un inedito medievale per le celebrazioni del santo patrono

Conferenza a cura di Dario Personeni e dell’Ateneo di Scienze, Lettere e Arti

VENERDÌ 25 AGOSTO • ORE 18.30

Portico di Palazzo della Ragione

Inaugurazione della mostra “Destinazione museo”

A cura del Museo diocesano Adriano Bernareggi

VENERDÌ 25 AGOSTO • ORE 19-23

Palazzo del Podestà e Campanone, piazza Vecchia

Apertura speciale di Campanone, Palazzo del Podestà e Museo del Cinquecento

A cura del Museo delle storie di Bergamo

VENERDÌ 25 AGOSTO • ORE 19.30

Partenza dalla Basilica di Sant’Alessandro in Colonna, via Sant’Alessandro 35

Cammino orante verso la Cattedrale. A conclusione, incontro con il Vescovo in Cattedrale

SABATO 26 AGOSTO • ORE 10 E ORE 11.30

Biblioteca Civica Angelo Mai, piazza Vecchia 15

Apertura straordinaria della Sala Giovannea

A cura della Biblioteca Civica Angelo Mai e Archivi storici

SABATO 26 AGOSTO • ORE 10.30

Cattedrale di Sant’Alessandro, piazza Duomo

Santa Messa solenne presieduta dal Vescovo

SABATO 26 AGOSTO • ORE 12

Piazza Duomo

Saluto alle autorità religiose e civili

A cura del Ducato di Piazza Pontida

SABATO 26 AGOSTO • ORE 16

Palazzo della Ragione, Sala delle Capriate, piazza Vecchia

Di - segni

A cura di GAMeC

SABATO 26 AGOSTO • ORE 16

Palazzo Frizzoni, piazza Matteotti 27

Porte aperte a Palazzo Frizzoni

A cura della Presidenza del Consiglio comunale

SABATO 26 AGOSTO • ORE 17

Accademia Carrara, piazza Giacomo Carrara 82

Bergamo & Brescia custodi di bellezza, tra arte e montagne

A cura di Accademia Carrara

SABATO 26 AGOSTO • ORE 17

Cattedrale di Sant’Alessandro, piazza Duomo

Vespri

SABATO 26 AGOSTO • ORE 18-22

Monastero di Astino, via Astino 13

Apertura straordinaria mostra fotografica “Mario Cresci. Colorland, 1975-1983” e mostra “Il monastero restituito”

A cura della Fondazione MIA - Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo

SABATO 26 AGOSTO • ORE 18.30

Basilica di Sant’Alessandro in Colonna, via Sant’Alessandro 35

Santa Messa solenne presieduta dal Vescovo

SABATO 26 AGOSTO • ORE 20

Sentierone e Piazza Pontida

XXXIX Festival Internazionale del Folclore e delle Tradizioni. Sbandierata di Sant’Alessandro

A cura del Ducato di Piazza Pontida

SABATO 26 AGOSTO • ORE 20-23

Basilica di Santa Maria Maggiore, piazza Duomo

Apertura straordinaria della Basilica di Santa Maria Maggiore con possibilità di visita alle tarsie del coro ligneo di Lotto e Capoferri

A cura della Fondazione MIA - Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo

SABATO 26 AGOSTO • ORE 21

Monastero di Astino, via Astino 13

Concerto di Sant’Alessandro ad Astino

A cura di ABBM - Associazione Bergamasca Bande Musicali, in collaborazione con la Fondazione MIA

DOMENICA 27 AGOSTO • ORE 18

Basilica di Santa Maria Maggiore, piazza Duomo

Concerto d’organo all’interno della rassegna “L’organo della basilica”

A cura della Fondazione MIA - Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo

DOMENICA 27 AGOSTO • ORE 21.15