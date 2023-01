Sofia Goggia: «Nessun contatto con Amadeus e ho i Mondiali, niente Sanremo»

Anche volendo Sofia Goggia non avrebbe potuto essere sul palco dell’Ariston di Sanremo per il Festival 2023, in programma dal 7 all’11 febbraio, né come co-conduttrice, né come ospite . Nei giorni scorsi sul web e anche su qualche quotidiano erano circolate indiscrezioni in senso opposto e qualcuno aveva immaginato che «quella ragazza che non sta mai ferma» citata da Amadeus potesse rispondere al suo identikit, ma probabilmente non aveva controllato gli impegni della campionessa di sci.