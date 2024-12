Spade e pennacchi, i Piccoli Musici sorprendono con Bizet

Natale fa rima con Piccoli Musici. La agguerritissima banda corale di Mario Mora sta diventando un punto fermo degli appuntamenti natalizi, e nella fattispecie de « La Stagione dei Teatri » della Fondazione Donizetti . Nel pomeriggio del 21 dicembre il pregiato gruppo corale di Casazza - Mora non dimentica che le radici della formazione sono l’omonima scuola di Musica - ha cavato dal cilindro alcuni numeri a sorpresa, per la gioia del folto pubblico.

Un canto recitato

Nel cuore della scaletta, eterogenea e disciplinata, proprio come sono i piccoli e (e meno piccoli) cantori è arrivato un piccolo «coro-teatro» firmato Bizet: il «Choeur des Gamins» dalla Carmen con fanciulli in divisa, spada e pennacchi, guidati da un giovane sergente che ha messo (letteralmente) in riga tutti i colleghi coristi - rei di non essere abbastanza allineati - e lasciando da parte Mora, che è stato al gioco. il direttore infatti, rientrato in scena, si è teatralmente lamentato dell’ingiusto trattamento.