«Spirito del pianeta»: gli indigeni portano venti di solidarietà

Si scrive «Spirito del pianeta», ma si può leggere «Spirito di solidarietà». Il tradizionale festival internazionale di gruppi tribali e indigeni del mondo, autentica festa di popoli, si ripresenta in una edizione autunnale (10-19 settembre) e per la prima volta a Bergamo nell’area esterna della Fiera di via Lunga (ingresso libero con green pass). Un ritorno, in un periodo post-pandemico, che vuole fare da collante fra la gente, abituata negli ultimi tempi più all’isolamento e ai legami virtuali.

«Bisogna recuperare le connessioni che abbiamo perso, nutrire la positività, continuare a sognare», dice Susan Simayiai Muteleu, moglie masai di Ivano Carcano, organizzatore dell’evento, che con i colori del costume tradizionale e il sorriso della figlioletta ha portato una ventata di vivacità all’incontro di presentazione.