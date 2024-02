Sulle tracce del passato di Bergamo con il Museo delle Storie

Motori accesi per l’edizione 2024 di «Un anno al Museo delle storie di Bergamo», il calendario di iniziative promosso dal Museo delle Storie di Bergamo in collaborazione con Teatro d’Acqua Dolce e con il contributo di Lions Club Bergamo Colleoni e Nepios onlus. Lanciato per la prima volta nel 2023, il palinsesto raccoglie le attività dell’anno raggruppate in quattro rassegne: «Un Museo al Mese», «Si alzi il sipario», «By night» e «PanoramaMura». Un progetto strutturato, nato per garantire un più ampio coinvolgimento dei pubblici attraverso format studiati per migliorare l’esperienza di fruizione dei musei e promuovere l’educazione al patrimonio per i più giovani. Elementi che hanno motivato il prezioso sostegno di Lions Club Bergamo Colleoni e Nepios onlus, due realtà attente ai temi della formazione e sensibili alle nuove forme di valorizzazione del territorio e del suo patrimonio culturale rivolte alle giovani generazioni.

Percorsi teatralizzati

Dai giochi per famiglie, pensati come momento di condivisione tra adulti e bambini, alle visite serali, esperienze a «porte chiuse» per godere della bellezza dei musei al chiaro di luna. Dai percorsi teatralizzati, prospettive insolite di scoperta della storia della città, agli itinerari sulle Mura, adatti a chi ama le passeggiate dentro e fuori dai musei. «Ogni evento - spiega Roberta Frigeni, direttore scientifico Museo delle storie di Bergamo - ha un suo interlocutore privilegiato ed è compito del Museo mettere al centro la persona e la sua esperienza di partecipazione per mediare il rigoroso lavoro di ricerca svolto giornalmente dallo staff. Questo significa tradurre i contenuti scientifici per renderli strumenti di comunicazione, di condivisione e coinvolgimento». Punto di ascolto e di risposta ad un territorio sempre più attento alle proposte culturali, il calendario di «Un anno al Museo delle storie di Bergamo» parte il 18 febbraio con «Un Museo al Mese», un format per famiglie che coinvolge grandi e piccini in alcuni dei luoghi più suggestivi della città. Ogni mese i visitatori «giocheranno con la storia» tra laboratori, quiz e visite. Lo scopo? Entrare di diritto tra gli esploratori del tempo più sapienti della città, alla scoperta, una dopo l’altra, di tutte le sedi della rete del Museo delle storie.

La salita al campanone

Parte invece in primavera la rassegna per tutti «By Night» con la salita serale al Campanone e, per l’edizione 2024, anche alla Rocca: castello, caserma, carcere ed oggi museo con uno splendido camminamento affacciato sulla città antica e sulle valli, un inedito panorama a 360° reso ancora più intrigante dalle luci della notte. E per gli amanti del teatro dagli 11 anni in su, ecco da settembre a dicembre: «Si alzi il sipario!». «È una visita insolita - spiegano i promotori - in compagnia di un personaggio che viene dal passato: da uno dei coraggiosi 180 garibaldini bergamaschi partiti da Quarto con il sogno di un’Italia unita ad un meticoloso stampatore ai servizi di Comino Ventura, celebre editore di preziosi libri di fine Cinquecento…o ancora, un misterioso protofotografo della Belle Époque, con studio presso l’antica fiera di Sant’Alessandro e poi ancora un eclettico, quanto irriverente mancato artista, amico…o quasi di Gaetano Donizetti».

Gioco a squadre