Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Domenica 08 Febbraio 2026

«Taratata» va in scena alla Chorus Life Arena con la musica e la verve di Bonolis

L’APPUNTAMENTO. «Taratata», programma televisivo nato nel 1998 e incentrato sugli artisti non solo come performer ma come veri e propri protagonisti a tutto tondo, tornerà a nuova vita nella cornice della Chorus Life Arena di Bergamo.

Giulio Taminelli
Giulio Taminelli
Collaboratore
Paolo Bonolis conduce «Taratata»
Paolo Bonolis conduce «Taratata»

Bergamo

È fissato per le 20 l’appuntamento live con il ritorno di uno dei principali format musicali della televisione Italiana. «Taratata», programma televisivo nato nel 1998 e incentrato sugli artisti non solo come performer ma come veri e propri protagonisti a tutto tondo, tornerà a nuova vita nella cornice della Chorus Life Arena di Bergamo per due puntate ricche di ospiti e di grandi nomi dello spettacolo e della musica italiana.

La seconda giornata di registrazioni, a cui sarà possibile assistere come pubblico acquistando i biglietti sul sito TicketOne, è invece fissata per mercoledì 11 febbraio con messa in onda lunedì 16 febbraio

Al timone di questa nuova edizione ci sarà Paolo Bonolis, presentatore noto per la capacità di mixare tempi comici e serietà mantenendo comunque alto il ritmo della conduzione e quindi ideale per uno show pensato per alternare sul palco esibizioni e momenti di dialogo. Sarà suo il compito di gestire gli ospiti della serata e di introdurli sul palco centrale, configurazione insolita per la ChorusLife Arena ma in grado di valorizzare ogni aspetto delle esibizioni.

«Mi piace giocare con la musica - ha dichiarato Bonolis - soprattutto quando questa creta sonora è nelle mani di grandi artisti». Quella di domenica sera 8 febbraio sarà la registrazione della prima puntata, che andrà in onda nella giornata di lunedì 9 in prima serata su Canale 5. La seconda giornata di registrazioni, a cui sarà possibile assistere come pubblico acquistando i biglietti sul sito TicketOne, è invece fissata per mercoledì 11 febbraio con messa in onda lunedì 16 febbraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Televisione
musica
Intrattenimento (generico)
cinema
Paolo Bonolis
Giulio Taminelli
Canale 5
Ticketone