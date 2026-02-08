«Taratata» va in scena alla Chorus Life Arena con la musica e la verve di Bonolis

È fissato per le 20 l’appuntamento live con il ritorno di uno dei principali format musicali della televisione Italiana. «Taratata», programma televisivo nato nel 1998 e incentrato sugli artisti non solo come performer ma come veri e propri protagonisti a tutto tondo, tornerà a nuova vita nella cornice della Chorus Life Arena di Bergamo per due puntate ricche di ospiti e di grandi nomi dello spettacolo e della musica italiana.

La seconda giornata di registrazioni, a cui sarà possibile assistere come pubblico acquistando i biglietti sul sito TicketOne, è invece fissata per mercoledì 11 febbraio con messa in onda lunedì 16 febbraio Al timone di questa nuova edizione ci sarà Paolo Bonolis, presentatore noto per la capacità di mixare tempi comici e serietà mantenendo comunque alto il ritmo della conduzione e quindi ideale per uno show pensato per alternare sul palco esibizioni e momenti di dialogo. Sarà suo il compito di gestire gli ospiti della serata e di introdurli sul palco centrale, configurazione insolita per la ChorusLife Arena ma in grado di valorizzare ogni aspetto delle esibizioni.