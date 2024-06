The Bikeriders, Inside Out 2 e Fuga in Normandia: i film nelle sale

L’uscita della settimana è sicuramente «The Bikeriders», che racconta la storia di un club di motociclisti degli anni Sessanta del Midwest, i Vandals, e le vite dei suoi membri. Nell’arco di dieci anni il club, da luogo di ritrovo per gli outsider locali, si trasforma in una gang losca e pericolosa che influenza e minaccia lo stile di vita unico del gruppo originario. Diretto da Jeff Nichols, vede nel cast Michael Shannon (II), Austin Butler e Tom Hardy. Basato sull’omonimo libro fotografico di Danny Lyon, il film accompagna lo spettatore in un viaggio attraverso una cultura che non c’è più ma che affascina, legata alla stagione della gioventù, alla ribellione e al mito della strada.

Inside Out 2

Per i più piccoli ma non solo arriva «Inside Out 2», che all’uscita ha subito conquistato il miglior esordio al botteghino mondiale nella storia del cinema d’animazione. Un record anche da noi: l’anteprima di martedì 18 giugno è il miglior esordio del 2024 in Italia. Quando Riley entra nella fase adolescenziale, al quartier generale delle emozioni arrivano nuovi protagonisti: a Gioia, Rabbia, Tristezza, Paura e Disgusto si aggiungono Ennui, Invidia, Imbarazzo e soprattutto Ansia, potenza distruttiva che minaccia di sabotare ogni azione messa in piedi dal dream team capitanato dall’esuberante Gioia. Un film che piacerà moltissimo a chi ha visto il primo capitolo da bambino e ora è un teenager.

Per gli amanti dell’animazione giapponese, torna in sala il ladro gentiluomo più celebre di sempre: dal 24 al 26 giugno ci sarà infatti una proiezione speciale di «Lupin III e la pietra della saggezza», in versione restaurata in 4K con lo storico doppiaggio del 1979. Il film celebra il suo 45esimo anniversario dal debutto in Italia.

Fuga in Normandia

Ultima uscita della settimana è «Fuga in Normandia», film ispirato a una storia realmente accaduta. Bernard Jordan ha 90 anni e vive in una casa di riposo insieme alla moglie. In occasione del 70° anniversario dello sbarco in Normandia, Bernard decide di mettere in atto una «grande fuga» per raggiungere gli altri veterani del conflitto mondiale, così da potere rendere memoria tutti insieme in Francia ai commilitoni morti. La sua vicenda fa subito notizia e il fuggitivo diventa l’attrazione della prima pagina di diversi giornali. Peccato, però, che tutti riportino solo una parte della storia di Bernard... Una pellicola struggente che affronta il tema del ricordo e delle dolorose memorie dei reduci di guerra, ma che lascia spazio anche all’amore di una coppia che sta insieme da tutta la vita. Diretto da Oliver Parker, con Michael Caine e Glenda Jackson.

Harry Potter all’Edoné

Segnaliamo poi che torna all’Edoné di Bergamo la rassegna cinematografica dell’estate «Cinema sotto le stelle», con ingresso gratuito, quest’anno dedicata alla famosissima saga di Harry Potter: il mercoledì sera fino a fine agosto, alle 21.30, verrà proiettato un diverso capitolo della saga. La rassegna è iniziata il 19 giugno con «La pietra filosofale» e proseguirà il 3 luglio con «La camera dei segreti». Gli appuntamenti successivi saranno il 17, 24, 31 luglio e il 7, 14 e 21 agosto.