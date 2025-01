Timothée Chalamet è Bob Dylan in «A complete unknown»

«Dieci giorni con i suoi»

Per chi vuole ridere, è uscita una nuova commedia italiana di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, «Dieci giorni con i suoi». Dopo il grande successo dei primi due film «Dieci giorni senza mamma» e «Dieci giorni con Babbo Natale», tornano le avventure della famiglia Rovelli, stavolta in partenza per la Puglia, dove la figlia maggiore Camilla si trasferirà per frequentare l’università col suo fidanzato. Carlo però non è ancora pronto a lasciar andare la sua primogenita, soprattutto per affidarla alle mani di quel ragazzo di cui non si fida per niente. Così, arrivati alla masseria della famiglia Paradiso, non perde occasione per rendersi un ospite poco gradito. Tra furti, bugie, fughe d’amore e moltissimi equivoci divertenti, il lieto fine è assicurato. Qui la programmazione completa delle sale bergamasche