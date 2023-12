Torna il concerto di Capodanno con la Proloco: le offerte alla Croce Rossa di Bergamo

Il 1° gennaio alle 21 si svolgerà il Concerto di Capodanno presso la Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano di Bergamo (Largo Bortolo Belotti, 1), organizzato da In Bergamo - Proloco Città dei Mille - Ente di promozione turistica.

«Con questo evento a nome di In Bergamo - Proloco Città dei Mille - Ente di promozione turistica, invio a tutta la città il migliore augurio di un Buon Anno 2024» dichiara Roberto Gualdi, presidente e direttore artistico di In Bergamo.

«La Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano, nel cuore di Bergamo, è il palcoscenico scelto per offrire un concerto alla città e a tutti coloro che vorranno condividere un momento sociale in aiuto alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Bergamo. Anche in questa occasione abbiamo vicino l’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Bergamo con Marcella Messina, che sarà con noi per portare saluti e auguri dall’Amministrazione. Come sempre l’ingresso è libero, e vi invitiamo a unirvi a noi per aprire il nuovo anno in un luogo speciale con un evento speciale. Un grazie sincero a Fra Angelo Preda, Priore della Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano, e al Maestro Alfredo Conti per avere condiviso la progettualità di questo concerto».

Al pubblico presente verrà chiesto di lasciare, a propria discrezione, un’offerta a sostegno dell’attività della Croce Rossa Italiana - Comitato di Bergamo e delle iniziative di In Bergamo - Proloco Città dei Mille - Ente di promozione turistica.

«Il Concerto di Capodanno rappresenta una importante iniziativa di Proloco Bergamo che quest’anno ha deciso, dimostrando grande sensibilità per la nostra Associazione, di dedicarlo a Croce Rossa Italiana - Comitato di Bergamo» dichiara il presidente Maurizio Bonomi; e aggiunge «Le molte fragilità sul nostro territorio richiedono uno sforzo importante da parte di tutti e Croce Rossa vuole essere al fianco di queste persone meno fortunate. La raccolta fondi, in occasione del Concerto di Capodanno, sarà proprio finalizzata alle fragilità presenti nel nostro territorio e prevederà interventi specifici sia sul fronte sanitario, con il finanziamento delle giornate della salute per i senza fissa dimora e gravi marginalità, sia interventi mirati alle famiglie bisognose. Sono sicuro che la generosità dei bergamaschi anche questa volta sarà encomiabile, un piccolo regalo per coloro che necessitano aiuto».

L’evento è organizzato con l’importante collaborazione dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo. «Croce Rossa rappresenta un punto di riferimento per la nostra comunità grazie al ruolo primario che assume in ogni contesto di assistenza e di emergenza sociale e sanitaria si verifichi sul nostro territorio. – dichiara Marcella Messina, Assessora alle Politiche sociali. - Per l’Amministrazione è un interlocutore importante con cui la collaborazione è sempre proficua e generosa su tanti fronti. Iniziative lodevoli come quella del prossimo concerto di Capodanno, dedicate proprio al sostegno dell’attività di associazioni che vivono di volontariato qual è la Croce Rossa, meritano tutta la nostra partecipazione e sostegno perché permettono di dare respiro e continuità alle diverse progettualità, e di esprimere gratitudine per quanto fatto e accadrà in futuro».