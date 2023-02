Torna nelle sale «Frankenstein Junior» per i 50 anni della pellicola di Mel Brooks

Nel fine settimana che inizia venerdì 24 febbraio, per gli appassionati del grande schermo, nelle sale di Bergamo e provincia sarà possibile vedere «The whale» con Brendan Fraser, attore noto al grande pubblico per la trilogia de «La mummia» e la giovane star di «Stranger Things» Sadie Sink, plurinominato agli Oscar, ai Golden Globes e ai Bafta, ma anche molti altri titoli come il film d’animazione «Mummie - A spasso nel tempo». Appuntamento speciale dal 27 febbraio al 1° marzo con la «Frankenstein Junior Night al cinema» per celebrare il 50esimo anniversario del film.