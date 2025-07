TreviglioCultura esplora le forme del viaggiare

Dal prossimo settembre e per i successivi quattro mesi Treviglio si trasformerà nella città della cultura e del cinema, con i rispettivi festival caratterizzati da un tabellone di appuntamenti dalla grande attrattività. Dal 6 al 14 settembre si svolgerà la terza edizione di TreviglioCultura, con un programma denso e variegato che si sviluppa intorno al tema guida «Il viaggio», inteso in tutte le sue forme: reale, interiore, simbolico, spaziale, artistico, scientifico e immaginario. Il calendario propone 50 appuntamenti tra talk, laboratori, letture, concerti, spettacoli, workshop e mostre, coinvolgendo artisti, scienziati, scrittori, divulgatori e realtà culturali del territorio. Ogni giornata del festival si ispirerà a un grande classico della letteratura di viaggio.

Anteprima con Tobia Scarpa

L’anteprima del Festival, il 5 settembre alle 18 al TNT, vedrà protagonista l’architetto e designer di fama internazionale Tobia Scarpa, con un talk dedicato al valore del recupero architettonico come gesto culturale e civile. Il 6 settembre, sempre al TNT, alle 20,45 protagonista è Human Safari, uno dei travel content creator italiani più seguiti con oltre un milione di follower. La sera successiva, alle 20,45, il TNT ospiterà Gabriella Greison, fisica, scrittrice e performer teatrale, con un talk dal titolo «Viaggio nell’invisibile: la fisica quantistica come esplorazione dell’universo e di noi stessi». Lunedì 8 settembre alle 20,45, allo Spazio Hub. Giuseppe Mendicino, autore della biografia su Joseph Conrad, terrà una riflessione sullo scrittore, navigatore e testimone di un mondo in trasformazione. Martedì 9 settembre, alle 18, sempre al TNT incontro con Amalia Ercoli Finzi, ingegnere aerospaziale e prima donna italiana a laurearsi in ingegneria aeronautica, consulente scientifica della Nasa e dell’Esa. Atteso anche l’incontro con Luca Bigazzi, mercoledì 10 settembre alle 20,45 al TNT, considerato uno dei più grandi direttori della fotografia del cinema italiano. L’appuntamento del 13 settembre sarà invece dedicato alla memoria e all’arte locale di Giulio Carminati, pittore trevigliese nato cento anni fa.

Specchio di trasformazioni

Il sindaco Juri Imeri commenta: «Siamo orgogliosi di presentare la terza edizione di un festival che pur essendo giovanissimo ha raggiunto una straordinaria maturità. Stiamo vivendo un periodo di grandi sfide per il settore culturale della città: il tema scelto è quello del viaggio che simboleggia le trasformazioni in atto riguardo gli edifici culturali cittadini». La responsabile dell’Ufficio Cultura, Elisabetta Ciciliot, aggiunge: «Lavorare al TreviglioCultura Festival significa, ogni anno, mettersi in cammino. Offriamo alla comunità un festival articolato e aperto».

Lo sguardo sul cinema

A settembre prenderà avvio anche la prima edizione di TreviglioCinema Festival, progetto promosso da TreviglioCultura in collaborazione con longtake e Anteo SpazioCinema, con la direzione artistica di Andrea Chimento, critico cinematografico. Si tratta di una serie di incontri con protagonisti del cinema italiano, seguiti dalla proiezione di un film da loro realizzato o collegato al tema dell’incontro. Punto di partenza l’incontro già citato con Luca Bigazzi, direttore della fotografia il 10 settembre al TNT; sempre al TNT il regista Giorgio Diritti sarà presente il 23 ottobre; l’11 dicembre al Cinema Anteo sarà la volta di Francesca Badalini, compositrice e musicista: presente (in data da definire), anche l’attore Claudio Santamaria.

Focus su Anderson e Pasolini