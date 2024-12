«Una poltrona per due», il classico di Natale torna nelle sale cinematografiche

Il Natale si sta avvicinando e al cinema iniziano a spuntare le commedie tipiche di questa stagione: dopo l’uscita novembrina dell’action comedy «Uno Rosso», questo weekend (7-8 dicembre) è il turno di una commedia più classica, ovvero «Ops! È già Natale». Una coppia americana porta la figlia, Claire, all’hotel di suo nonno Lawrence sulle Dolomiti: per loro è una tradizionale natalizia… solo che quest’anno è agosto, non dicembre. Il fatto è che si stanno separando e vogliono che sia Lawrence a dirlo a Claire, perché ha un rapporto davvero speciale con sua nipote. Quando Claire si rende conto che quest’anno non ci sarà un Natale in famiglia, insiste affinché tutti lo festeggino proprio qui, proprio adesso, in agosto. Se la trama vi sembra familiare, è perché «Ops! È già Natale» è un remake americano di un cinepanettone italiano: «Improvvisamente Natale» con Diego Abatantuono, uscito nel 2022. La nuova versione è diretta da Peter Chelsom, con Danny DeVito, Andie MacDowell e Wilmer Valderrama.

Per quanto riguarda le pellicole italiane, al cinema c’è «Criature», opera prima della regista Cécile Allegra con Marco D’Amore, Maria Esposito, Marianna Fontana. Ambientata a Napoli e ispirata a una storia vera, racconta le vicende di un insegnante impegnato come educatore di strada che si dedica al recupero di ragazzi in dispersione scolastica, per aiutarli ad ottenere il diploma di terza media. Come? Attraverso l’arte circense, un’arte delicata che gioca sull’apparenza, il sogno e la solidarietà, in un contesto dominato dal degrado e dalla camorra.

Approda nei cinema italiani anche l’ultima opera di Pedro Almodóvar, che ha vinto il Leone d’oro al Festival di Venezia: si intitola «La stanza accanto» e vede nel cast Julianne Moore, Tilda Swinton e John Turturro. Ingrid e Martha sono amiche da anni, e non si sono mai dette mezze verità. Ingrid è una scrittrice di successo il cui ultimo libro racconta la sua incapacità di capire e accettare la morte. Martha è stata una corrispondente di guerra e ora è affetta da un tumore che potrebbe essere curabile con una terapia sperimentale, ma intanto si è preparata all’idea di morire, e ha già scelto, nel caso, come farlo: con una pillola comprata sul dark web. Ciò che vorrebbe però è non morire sola, e poiché il suo rapporto con la figlia le appare come irrimediabilmente compromesso, chiede a Ingrid di soggiornare nella stanza accanto alla sua, nel caso in cui decidesse di «abbandonare il party». Una pellicola intensa, acclamata dalla critica.

Il grande classico «Una poltrona per due»

Torna poi in sala uno dei classiconi natalizi più iconici di sempre: «Una poltrona per due», con Eddie Murphy e Dan Aykroyd, potrà essere rivisto sul grande schermo in versione restaurata in 4k dal 9 all’11 dicembre.

Per gli appassionati di animazione giapponese, sempre dal 9 all’11 dicembre, sarà disponibile anche «Overlord – Il film: Capitolo del Santo Regno», lungometraggio che conclude la quarta stagione dell’anime di grande successo. Sono ancora visibili anche la produzione Disney «Oceania 2» e il musical «Wicked».