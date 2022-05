Una scuola di scrittura al Circolino di Città Alta

«La voce non è qualcosa da cui si parte: è qualcosa a cui si arriva». E, per trovare la propria voce, può servire qualcuno che ti accompagni. Dalla joint venture fra una delle più accreditate scuole di scrittura italiane, la Belleville di Milano, e la Cooperativa Città Alta, che da anni si muove nell’ambito dell’attività e divulgazione culturale, nasce una nuova scuola di scrittura a Bergamo. «Una scuola strutturata, non un corso di scrittura» specifica Dino Nikpalj, vice-caporedattore de «L’Eco di Bergamo», vicepresidente della Cooperativa con delega alle attività culturali, che ha moderato la presentazione.