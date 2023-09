Vecchioni illumina Piazza Vecchia: in oltre 800 per la chiusura di Maestri del Paesaggio - Foto e video

Grande emozione in piazza Vecchia. Musica e Parole con Roberto Vecchioni in Città Alta è stata una serata indimenticabile per le oltre 800 persone che hanno partecipato all’iniziativa organizzata da radio Number One.

La serata condotta da Fabiana, speaker di Radio Number One, ha visto un Vecchioni in ottima forma al quale la piazza ha anche tributato un grande applauso per i suoi 80 anni compiuti a giugno. Il format Musica e Parole ideato da FMedia partner dell’emittente ha permesso al pubblico di incontrare in modo intimo e diretto il cantautore che oltre ad esibirsi nei suoi più grandi successi, si è aperto senza risparmiarsi a ricordi e a riflessioni mai banali.

Roberto Vecchioni a Bergamo

(Foto di Colleoni) Piazza Vecchia con Vecchioni

(Foto di Colleoni)

«Una persona che non si emoziona non sa vivere» ha spiegato il cantautore e le emozioni sono arrivate, fortissime fin dalle prime canzoni: «Ti insegnerò a volare» dedicata ad Alex Zanardi e alla sua forza d’animo e «Ogni canzone d’amore» con una intensa dedica alla moglie Daria e a tutti gli innamorati in piazza invitati a prendersi per mano. «In una canzone provi a dire quello che uno scrittore dice in un romanzo» ha spiegato il cantautore milanese prima di cantare «L’infinito», un invito a ricordarci che, nonostante gli alti e bassi della vita, la bellezza e la gioia sono a portata di mano, appena oltre l’orizzonte.«Ci vuole un po’ di impegno - ha però aggiunto Vecchioni – viviamo in un’epoca in cui purtroppo prevale la stanchezza del sogno. Ci accontentiamo di aspettare che qualcosa arrivi da sopra. Ad esempio non andiamo più a votare».

Roberto Vecchioni a Bergamo. Video di Yuri Colleoni

Dopo i 100 rintocchi del campanone il gran finale con Piazza Vecchia tutta a cantare i successi più amati del professore accompagnato da due grandi musicisti come Lucio Fabbri e Massimo Germini. «Sogna ragazzo sogna» la splendida canzone scritta per i suoi alunni il giorno prima di andare in pensione dopo 40 anni di insegnamento. «La scuola è stata la cosa più bella della mia vita» ha confessato l’artista. E poi ancora «Luci a San Siro», sempre intensa e struggente e «Chiamami ancora amore» che portò Vecchioni a vincere il Festival di Sanremo nel 2011. «L’amicizia è per sempre» ha concluso Roberto Vecchioni che invitato da Fabiana e dalla Piazza si è lasciato andare infine ad una esplosiva interpretazione di Samarcanda.