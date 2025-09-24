Vent’anni di «Giovani idee». Viaggio in Polonia e festa a Bergamo

«Giovani idee» compie vent’anni e vola in Polonia. Nel solco dell’Europa, della conoscenza e ovviamente dei giovani. La delegazione bergamasca dell’associazione partirà il 2 ottobre per la seconda tappa degli appuntamenti di celebrazione del ventennale dell’ente nato a Bergamo con lo scopo di favorire la formazione e la crescita dei ragazzi, anche grazie al concorso multidisciplinare promosso ogni anno per le scuole superiori dell’Unione Europea.

Dopo i festeggiamenti ad aprile a Vittoria, in Sicilia, il 2 ottobre dall’aeroporto di Orio partirà un gruppo di 30 persone tra rappresentanti dell’associazione, autorità, docenti e studenti della 3^B del liceo Lussana, che guidati dalla professoressa Roberta Salone hanno ricevuto la menzione speciale del contest per il cortometraggio realizzato sul tema di quest’anno: la parità di genere. La festa per l’anniversario arriverà infine a Bergamo il 28 e 29 novembre con un grande spettacolo al Teatro Sociale in Città Alta.

«Opportunità di confronto»

In Provincia mercoledì 24 settembre sono state presentate le attività previste per il viaggio in Polonia, dal 2 al 5 ottobre. «Parteciperò dal primo all’ultimo minuto, sarò con voi in Polonia - annuncia Pasquale Gandolfi, presidente di via Tasso -. Provo grande stima per Giovani idee, che in questi 20 anni ha accompagnato i giovani in un percorso di consapevolezza e sviluppo della cittadinanza europea. Questo viaggio sarà un’occasione di festa e per le istituzioni di far sentire ai giovani la propria vicinanza. Per i ragazzi soprattutto un’opportunità di confronto. In questi anni caratterizzati da complessità e violenza servono strumenti per leggere la realtà», aggiunge Gandolfi.