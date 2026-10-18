Villa d’Almè: al Serassi Drupi, Kekko dei Modà e Davide Locatelli

Sul palco del Teatro Serassi di Villa d’Almè, sabato sera 24 ottobre, saliranno Drupi, Kekko Silvestre, frontman dei Modà e il pianista internazionale Davide Locatelli che animeranno lo spettacolo benefico «Arte, sport e solidarietà», creato dal maestro Claudio Locatelli, presidente dell’associazione «Nel mondo della musica».

La serata che inizia alle 20,30 si propone ancora una volta di offrire un esempio concreto di solidarietà, destinando l’intero ricavato alle associazioni beneficiarie: Aob – Associazione oncologica bergamasca, Fondazione fibrosi cistica – delegazione di Villa d’Almé, Aip – Associazione Parkinsoniani Bergamo, Genesis – Recupero traumatizzati cranici presso la Clinica Quarenghi di San Pellegrino Terme. La serata, condotta da Beppe Locatelli, presenta un programma ricco, capace di alternare musica, danza, spettacolo e intrattenimento. Sul palco si esibiranno alcuni giovani talenti della provincia di Bergamo, Francesco Cattaneo, Alice Torricella, Michela Belotti, Laura Santoro, Silvia Ginammi, Madeleine Ghezzi, Gianpietro Mostosi, Andrea Fustinoni, artisti di età diverse ma che hanno già avuto modo di farsi apprezzare in diverse manifestazioni e che anche quest’anno saranno accompagnati dalle coreografie curate dalle scuole di danza «Attitude», «A.S.D. Chignon» e dal gruppo di Ginnastica artistica Ponteranica. A grande richiesta ritorna anche Andrea Fratellini, l’ineguagliabile ventriloquo che dà voce all’irresistibile Zio Tore.