Viva Vittoria sbarca a Creattiva e fa ancora del bene con la sua «abbraccio di lana»

Il memorabile flashmob di quest’estate – organizzato da Viva Vittoria, associazione contro la violenza sulle donne – ha celebrato la sorellanza tra Bergamo e Brescia, ricordando i momenti drammatici vissuti dai due capoluoghi durante la pandemia ed esprimendo il desiderio di guardare insieme al futuro. Grazie all’evento sono stati raccolti 60 mila euro, che sono stati consegnati alla Casa di cura San Francesco, all’Asst Bergamo Ovest (15mila euro a testa) e agli Spedali Riuniti di Brescia (30mila euro) per sostenere i giovani affetti da disagi provocati dal periodo post pandemico.

Il progetto del 4 giugno

Il percorso da piazza Vecchia a piazza della Loggia è lungo 80 km – proprio 50 miglia – e per coprirlo tutto sono servite 19 mila persone e decine di migliaia di strisce (ne sono state realizzate circa 80 mila, il doppio rispetto a quelle inizialmente richieste). Quale miglior iniziativa per celebrare la collaborazione tra Bergamo e Brescia nell’anno della Capitale della Cultura? Per il sindaco Giorgio Gori è stata una giornata che «aveva dentro di sé il dolore del Covid, da cui tutto è partito, ma anche la capacità di trasformare questo sentimento in qualcosa di utile e di positivo». Insomma, l’evento è stato un successo, nonostante il maltempo.

Un nuovo momento di solidarietà

Le migliaia di strisce colorate ricamate dai volontari possono ora continuare il loro viaggio di solidarietà, diventando un ottimo regalo di compleanno o di Natale: Viva Vittoria le metterà in vendita durante «Creattiva», manifestazione che si svolgerà alla Fiera di via Lunga da giovedì 5 a domenica 8 ottobre. L’associazione sarà presente allo stand 4 e il banchetto proporrà sciarpe colorate, kit per cucire il proprio poncho e dei pouf speciali per i quali sarà attiva una sorta di «asta di beneficenza».

Anche il ricavato da questa occasione verrà destinato a degli enti che si occupano di adolescenti e giovani con disagi. Per Brescia il beneficiario sarà l’unità operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Asst degli Spedali Civili; per Bergamo il Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare (CDCA), la Casa di cura Palazzolo e il programma «Angelo Cocchi» che fa capo alla struttura complessa di Psichiatria dell’Asst Bergamo Ovest di Treviglio. Durante la fiera sarà inoltre sempre attivo un laboratorio gratuito di cucitura, che permetterà ai visitatori interessati di imparare a cucire il proprio kit per i poncho.