Bergamo capitale delle arti manuali e della fantasia: dal 5 ottobre c’è Creattiva - Foto

Alla ricca proposta espositiva si abbina come di consueto una nutrita agenda di eventi collaterali, con un migliaio di appuntamenti, tra laboratori, corsi, dimostrazioni, concorsi e workshop. Oltre alle immancabili novità tra gli stand e nel calendario eventi, quest’anno la manifestazione cala soprattutto un poker di edizioni, con un nuovo appuntamento a Firenze, che si somma alle due edizioni a Bergamo e a quella di Napoli.

Tra gli stand allestiti sui 15mila metri quadrati al coperto da 225 imprese provenienti da quindici regioni italiane e undici stati esteri, si trova davvero di tutto per creare con le proprie mani dei prodotti unici e originali: dal ricamo al patchwork, dai lavori d’ago alla bigiotteria, dalla cucina creativa alle lavorazioni con il feltro, dalle lane ai tessuti e filati, passando per trompe-l’œil, stencil, stamping, soft glass, pittura, decorazione ceramica, candele, country, saponi, giochi, miniature, didattica per l’infanzia, composizioni floreali e tanto altro ancora.

Prepararsi al Natale

L’appuntamento autunnale, in particolare, consente di prepararsi (creativamente) al meglio in vista delle festività natalizie, grazie anche agli oltre mille eventi collaterali (corsi, dimostrazioni, work shop e laboratori) per imparare a realizzare con le proprie mani dei prodotti unici per sé o da regalare alle persone più care. Anche quest’anno tra gli stand di Creattiva sono moltissime le novità, a partire da Creattiva Show Lab, nuova area per corsi e intrattenimento in cui imparare nuove tecniche e raccogliere spunti creativi, e Bicolor Quilt Festival, grande esposizione di quilt organizzata da Juki Italia in collaborazione con Inch Entimetri e Stoffabrics, con la bellezza di circa 200 lavori portati in fiera, tra i quali anche quelli di un gruppo di appassionate (25 persone) provenienti dalle Isole Canarie (Fuerteventura). Tra gli eventi collaterali più seguiti la Fashion Half Marathon, concorso nazionale riservato alle nuove generazioni di fashion designer giunto alla settima edizione.

creattiva

(Foto di Fabiana Tinaglia)

Corsi di bigiotteria e materiale per il patchwork

Si amplia inoltre anche Quiltmart, spazio dedicato alle aziende del settore che producono i materiali per realizzare lavori con le toppe (patchwork), mentre saranno come sempre seguitissimi i corsi con Monica Vinci dedicati alla bigiotteria d’eccellenza.

Le informazioni utili

Orari: 9.30 - 18.30 (domenica chiusura 17.30).

Ticket: intero in loco 12 euro (online 9 euro); ridotto plus in loco 7 euro (online 6 euro). Il ridotto plus è dedicato a: bambini dai 10 ai 13 anni; Adulti over 65; Gruppi 25+ persone e persone con invalidità compresa tra il 60% ed il 99% (più accompagnatore). Happy ticket: ingresso a partire dalle 16:30 valido da giovedì a sabato in loco 5 euro (online 4 euro). Ingresso gratuito: bambini fino ai 9 anni compiuti; persone con invalidità al 100% e un accompagnatore. Ticket Parcheggio: 4 euro.

Info: www.fieracreattiva.it/bergamo-creattiva.

Navette gratuite