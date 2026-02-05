Weekend al cinema all’insegna della comicità con Agata Christian e il nuovo film di Albanese

Il fine settimana del 7-8 febbraio porta nelle sale italiane un ventaglio di generi, tra commedia declinata in forme diverse, dramma storico e proiezioni speciali che permettono di rivedere al cinema grandi cult, animazione d’autore e non solo.

Tra i titoli più attesi c’è «Hamnet – Nel nome del figlio», diretto da Chloé Zhao, un dramma storico di produzione internazionale che rilegge in chiave intima il lutto di William Shakespeare per la morte del figlio undicenne. Nel cast figurano Paul Mescal nei panni del drammaturgo, Jessie Buckley in quelli della moglie Agnes, Emily Watson, Joe Alwyn e poi il giovane Jacobi Jupe nel ruolo di Hamnet. La pellicola segue il dolore privato della famiglia e il modo in cui la perdita si trasforma in creazione artistica, fino a trovare eco nella nascita di una delle opere più celebri del teatro shakespeariano. Il film ha raccolto ampi consensi dalla critica internazionale ed è entrato nel dibattito della stagione dei premi, ottenendo otto candidature agli Oscar grazie alla delicatezza dello sguardo registico e alla forza delle interpretazioni.

Sul fronte della commedia arriva «Lavoreremo da grandi», produzione italiana diretta da Antonio Albanese, che promette uno spettacolo ilare e surreale. Il film racconta le vicende di quattro uomini che compongono una sgangherata compagnia di amici: una notte, dopo un grave ma anche «accidentale» incidente, decidono di scappare invece di affrontarne le conseguenze. Da quel momento si susseguono scelte sbagliate, equivoci e situazioni sempre più paradossali, in una lunga notte che li costringerà a fare i conti con se stessi. Nel cast, oltre allo stesso Albanese, Giuseppe Battiston e Nicola Rignanese.

Per gli amanti dell’avventura e della commedia arriva «Anaconda», rilettura in chiave ironica del monster movie cult degli anni Novanta, diretto da Tom Gormican. Il film segue le vicende di due amici, Doug (Jack Black) e Griff (Paul Rudd), che hanno sempre sognato di rigirare il celebre «Anaconda». Organizzata una spedizione cinematografica nella giungla, si ritrovano però insieme alla troupe a essere braccati da un gigantesco e letale predatore, trasformando il sogno cinefilo in un incubo ad alto tasso di comicità e avventura.

L’ultima uscita ci riporta in Italia con una pellicola a metà tra commedia e giallo: «Agata Christian – Delitto sulle nevi», diretto da Eros Puglielli. Ambientato in un’elegante residenza di montagna, il film segue le vicende del celebre criminologo Christian Agata, interpretato da Christian De Sica, invitato come ospite d’onore a un evento promozionale per il lancio di un gioco da tavolo investigativo. L’iniziativa prende però una piega tragica quando un delitto reale sconvolge la serata, costringendo Agata a indagare tra ospiti eccentrici e situazioni grottesche. Nel cast troviamo numerosi volti noti della cultura pop italiana, tra cui Tony Effe, Maccio Capatonda, Lillo e altri cameo.

Per San Valentino c’è Pretty Woman

Accanto alle novità, il weekend propone alcune proiezioni speciali. Da un lato il ritorno in sala – dal 9 all’11 febbraio – di «Conan, il ragazzo del futuro», celebre serie animata diretta da Hayao Miyazaki, proposta al cinema in una versione evento che raccoglie e rimonta gli episodi conclusivi: un’occasione per riscoprire un caposaldo dell’animazione giapponese che ha segnato intere generazioni di spettatori. Dall’altro il film concerto «Stray Kids: The dominATE Experience», che porta sul grande schermo l’energia del gruppo k-pop attraverso immagini live, backstage e contenuti inediti pensati per i fan. Infine, torna al cinema dal 9 all’11 e poi il 14 febbraio «Pretty Woman», la celebre commedia romantica con Julia Roberts e Richard Gere, diretta da Garry Marshall, diventata nel tempo un classico del cinema popolare degli anni Novanta e ancora oggi molto amata dal pubblico. Uscito nel 1990, il film è considerato uno dei maggiori successi del genere e ha raccolto un successo globale con oltre 463 milioni di dollari al botteghino.

In chiusura, spazio anche al territorio: giovedì 5 febbraio parte a Mozzo «Cineforum Primavera ’26», rassegna del CineTeatro Agorà e dell’Oratorio di Mozzo con il sostegno del Comune. Primo appuntamento oggi alle 20.45 con «L’ultimo turno» di Petra Biondina Volpe, intenso racconto di una notte di lavoro in corsia tra dedizione, emergenze e un errore che può cambiare tutto. Il ciclo di proiezioni si concluderà giovedì 23 aprile con il film «C’era una volta mia madre». Tutte le serate saranno introdotte e commentate da Diana Cardani (Bergamo Film Meeting). I biglietti, al prezzo di 6 euro l’uno, sono acquistabili qui: https://mozzo.18tickets.it/.