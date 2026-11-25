Acquisti digitali, come evitare i rischi dei pagamenti in rete
LINEE GUIDA. La Banca d’Italia ha dato indicazioni sulle transizioni online A disposizione dei consumatori wallet, carte e circuiti chiusi. Sulle cifre non autorizzate chiedere i rimborsi entro 13 mesi.Lettura 1 min.
Bergamo.
Prosegue anche a Bergamo il trend in crescita degli acquisti sul web. Sono però ancora in molti a chiedersi come sia bene comportarsi con i pagamenti nel commercio elettronico per evitare brutte sorprese. A priori, osserva Bankitalia, non esiste una modalità di pagamento più indicata di altre, dipende dalle singole situazioni.
Gli strumenti
Lo strumento oggi più utilizzato è la carta di pagamento (di credito, di debito o prepagata), ma le piattaforme online possono offrire altre soluzioni, come ad esempio gli addebiti diretti, i portafogli elettronici (e-wallet) e i bonifici (anche tramite circuiti chiusi o mediante il servizio di disposizione degli ordini di pagamento).
Gli strumenti di pagamento sono offerti da banche, Poste italiane, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, intermediari autorizzati e vigilati. Ricordando che tra le opzioni messe a disposizione dal commerciante, il cliente è libero di scegliere come pagare, il costo dell’operazione di pagamento è definito dalle condizioni contrattuali che regolano l’utilizzo dello strumento: il costo del bonifico, ad esempio, è indicato nella documentazione del conto corrente, del conto di pagamento o del conto postale, di cui il cliente può chiedere in qualsiasi momento la copia per essere informato di tutte le spese relative alle operazioni di pagamento. Lo stesso contratto prevede di solito costi fissi (come il canone annuale e le imposte di bollo) e costi variabili, che dipendono dal numero e dal tipo di operazioni eseguite. Alcuni strumenti possono prevedere delle spese specifiche, come il costo di ricarica nelle carte prepagate.
Acquisti fraudolenti
Qualsiasi strumento si utilizzi, è importante conoscere quali sono gli attori coinvolti nel processo, in modo da sapere a chi rivolgersi in caso di problemi.
Il cliente che si accorge, ad esempio, di un pagamento non autorizzato o di un importo diverso da quello stabilito, può chiedere il rimborso al proprio intermediario e, se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può presentare ricorso all’Arbitro bancario finanziario (Abf), che offre un’alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice. La realtà a cui rivolgersi cambia in base allo strumento di pagamento impiegato: per la carta di pagamento è l’emittente della carta; per bonifico, addebito diretto e bonifico tramite servizio di disposizione di ordini di pagamento Pis è il titolare del conto; per il portafoglio elettronico e-wallet è l’emittente dello strumento memorizzato nel portafoglio elettronico; per il bonifico tramite circuito chiuso è l’intermediario che gestisce il circuito.
I tempi dei rimborsi
Nel richiedere un rimborso in caso di somme non autorizzate, spiega la Banca d’Italia, la contestazione dell’operazione deve essere effettuata prima possibile e comunque entro 13 mesi dalla data del pagamento, secondo quanto indicato dal contratto con la banca.
Se il cliente si è comportato seguendo le regole del contratto, ha diritto al rimborso delle somme eventualmente sottratte, con la trattenuta di una franchigia di 50 euro sui pagamenti effettuati prima della denuncia di furto o smarrimento.
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