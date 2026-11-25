Gli strumenti

Gli strumenti di pagamento sono offerti da banche, Poste italiane, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, intermediari autorizzati e vigilati. Ricordando che tra le opzioni messe a disposizione dal commerciante, il cliente è libero di scegliere come pagare, il costo dell’operazione di pagamento è definito dalle condizioni contrattuali che regolano l’utilizzo dello strumento: il costo del bonifico, ad esempio, è indicato nella documentazione del conto corrente, del conto di pagamento o del conto postale, di cui il cliente può chiedere in qualsiasi momento la copia per essere informato di tutte le spese relative alle operazioni di pagamento. Lo stesso contratto prevede di solito costi fissi (come il canone annuale e le imposte di bollo) e costi variabili, che dipendono dal numero e dal tipo di operazioni eseguite. Alcuni strumenti possono prevedere delle spese specifiche, come il costo di ricarica nelle carte prepagate.